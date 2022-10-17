للحوامل.. الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية ضروري لهذا السبب

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نصح مختصون بأهمية تلقي تطعيم الإنفلونزا الموسمية للسيدات الحوامل، وذلك بهدف التقليل من تنويم أطفالهن في المستشفى بعد ولادتهم بنسبة تصل إلى 92%، مقارنة بأطفال الحوامل اللاتي لم يتلقين اللقاح خلال فترة الحمل.

وقال استشاري طب الأسرة مدير مركز جلمودة لطب الأسرة د. سلطان العنزي، إن هناك حاجة للتطعيم سنويًا في فصل الشتاء ضد الإنفلونزا الموسمية؛ لأن الفيروسات تتغير باستمرار ونتيجة هذا التغير من الممكن أن تنتشر سلالات مختلفة كل عام.

وأشار إلى أن المرأة الحامل من الفئات ذات الأولوية لتلقي الجرعة حماية لها ولطفلها حتى عمر 6 أشهر، مؤكدًا أن هناك دراسات وجدت أن إعطاء تطعيم الإنفلونزا للحوامل يقلل من تنويم الأطفال في المستشفى بعد الولادة مقارنة بالنساء الحوامل اللاتي ولدن ولم يأخذن التطعيم خلال فترة الحمل.

وأضاف؛ كما شددت الدراسات على ضرورة تطعيم الأطفال من عمر 6 أشهر إلى عمر 5 سنوات قبل بداية الموسم، كذلك من يعانون من الربو يوصى وبشدة لهم أن يتلقون التطعيم بشكل سنوي ومستمر.

وعن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا الموسمية، أضاف:

1- الممارسون الصحيون والعاملون في المنشآت الصحية ودور الرعاية.

2- الأكبر من 50 سنة.

3- الحوامل والأطفال الصغار الأقل من 5 سنوات.

4- المصابون بالسمنة ومن لديهم أمراض مزمنة كالسكري والقلب والكلى والكبد.

5-المصابون بأمراض تسبب نقص المناعة.

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