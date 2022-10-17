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«الحصيني» يتوقع خريطة الأمطار المتساقطة اليوم بالمملكة في هذه المناطق
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«الحصيني» يتوقع خريطة الأمطار المتساقطة اليوم بالمملكة في هذه المناطق

«الحصيني» يتوقع خريطة الأمطار المتساقطة اليوم بالمملكة في هذه المناطق

«الحصيني» يتوقع خريطة الأمطار المتساقطة اليوم بالمملكة في هذه المناطق
٠٨:٢١:١٩ ص، الإثنين، ٢١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

توقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، أن تشهد المملكة أجواءً حارة نهارًا على معظم الأنحاء منخفضة الحرارة على المناطق الجنوبية.

خريطة الأمطار المتساقطة اليوم بالمملكة

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه حسب المراصد فمن المتوقع نهاية هذا الأسبوع وبداية الأسبوع القادم –بمشيئة الله- حالة ممطرة وهي أول حالات الوسم هذا العام، حيث يمكن تصنيفها من خفيفة لمتوسطة.

وأضاف أنه متوقع أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لشبه غزيرة، تكون البداية على أجزاء من الشمالية فالغربية والجنوبية فشمال الوسطى.

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نشاط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار

كما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تنشط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية.

سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير

 في حين ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية والجزء الأوسط والجنوبي من البحر الأحمر.

استمرار الحالة المطرية خاصة على المرتفعات

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية، حيث تتعرض مناطق جنوب المملكة، لهطول أمطار رعدية غزيرة أدت إلى جريان السيول والأودية، مصحوبة برياح نشطة قوية مثيرة للأتربة والغبار.

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«الأرصاد» يتوقع تكون السحب الرعدية مع رياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق

الكلمات الدلالية:
الحصيني السحب الرعدية المرتفعات حالة الطقس خريطة الأمطار نشاط الرياح

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