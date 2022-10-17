ارتفاع أسعار النفط عالميًا.. وخام برنت يتجاوز 92 دولارًا للبرميل

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سجلت أسعار النفط ارتفاعًا، اليوم الاثنين، في بداية التداول في الأسواق الآسيوية، في الوقت الذي تراجع فيه الدولار بقوة مع انتظار المستثمرين بيانات من الصين لقياس الطلب في أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، وفقًا لرويترز.

خام برنت يسجل 92.48 دولارًا للبرميل

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 85 سنتًا أو 0.9 في المئة إلى 92.48 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:19 بتوقيت جرينتش لتتعافى من هبوط بلغ 6.4 في المئة الأسبوع الماضي.

كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 86.34 دولار للبرميل، مرتفعا 73 سنتًا أو 0.9 في المئة بعد انخفاضه 7.6 في المئة الأسبوع الماضي.

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