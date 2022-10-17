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للأسبوع الثاني.. انفجارات عنيفة تهز العاصمة الأوكرانية بعد قصف روسي
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للأسبوع الثاني.. انفجارات عنيفة تهز العاصمة الأوكرانية بعد قصف روسي

للأسبوع الثاني.. انفجارات عنيفة تهز العاصمة الأوكرانية بعد قصف روسي

للأسبوع الثاني.. انفجارات عنيفة تهز العاصمة الأوكرانية بعد قصف روسي
٠٧:٣٩:١١ ص، الإثنين، ٢١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن عمدة العاصمة الأوكرانية كييف عن تعرض المدينة لقصف صاروخي منذ قليل.

وأكد حدوث انفجارات قوية وسط المدينة، فيما لم يتم الإعلان حتى الآن عن الخسائر المادية أو البشرية.

انفجارات للأسبوع الثاني على التوالي

والأسبوع الماضي، شهدت العاصمة الأوكرانية كييف عدة انفجارات بعد أشهر من الهدوء النسبي فى المدينة.

ووقعت الانفجارات فى حى شيفشينكو في المدينة، وهى منطقة كبيرة في قلب كييف تشمل مدنًا تاريخية قديمة، وأيضًا عددًا من المكاتب الحكومية، فيما نشر أحد أعضاء البرلمان الأوكراني صورة على تويتر تظهر انفجارًا واحدًا على الأقل وقع بالقرب من المبنى الرئيس للجامعة الأوكرانية في كييف بوسط العاصمة.

يأتي هذا بعد سلسلة انفجارات هزت مدينة زابوروجيا جراء سقوط عشرات الصواريخ على مجمع سكني.

فيما قال مسؤول أوكراني، إن قصفًا روسيًا استهدف مدينة زابوريجيا أسفر عن تدمير مبنى سكني ووقوع إصابات.

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الكلمات الدلالية:
أوكرانيا الحرب الروسية الأوكرانية روسيا كييف

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