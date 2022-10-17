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«الأرصاد» يتوقع تكون السحب الرعدية مع رياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق

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«الأرصاد» يتوقع تكون السحب الرعدية مع رياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق

«الأرصاد» يتوقع تكون السحب الرعدية مع رياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق

«الأرصاد» يتوقع تكون السحب الرعدية مع رياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق
٠٧:٢٢:٤٩ ص، الإثنين، ٢١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تنشط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية.

سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير

 في حين ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية والجزء الأوسط والجنوبي من البحر الأحمر.

حركة الرياح السطحية

وأوضح أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية، تتحول تدريجيًا إلى غربية بسرعة 15 – 30 على الجزء الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًا إلى غربية بسرعة 15 – 35 كيلو متر في الساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الخليج العربي

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، تكون شمالية بسرعة 10 – 25 كيلو متر في الساعة على الجزء الجنوبي، وجنوبية غربية تتحول تدريجيًا شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 10 – 20 كيلو متر في الساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من ربع المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

ونبه المركز من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات ومراكز الحناكية والمهد واليتمة وخيبر ووادي الفرع، مشيرًا إلى أن الحالة تبدأ الساعة الثامنة صباحًا وتستمر حتى الساعة السادسة مساء.

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الأرصاد الة الطقس السحب الرعدية الضباب جازان رياح نشطة عسير

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