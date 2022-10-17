الإثنين، ٢١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
29 وظيفة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالرياض
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29 وظيفة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالرياض

29 وظيفة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالرياض

29 وظيفة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالرياض
٠٣:٠٦:٣٦ ص، الإثنين، ٢١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، توفر 29 وظيفة، إدارية وغيرها، لحملة البكالوريوس فأعلى، وذلك بمدينة الرياض، وفقاً للتفاصيل.

الشروط العامة:

1- الحصول على المؤهل العلمي المطلوب من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها من وزارة التعليم مع إرفاق المعادلة.
2- توفر الخبرات وكافة الاشتراطات المطلوبة حسب ما هو موضح لكل وظيفة في بوابة التوظيف.

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تعليمات تقديم الطلب عبر بوابة التوظيف:

1- تعبئة كافة البيانات المطلوبة للتقديم من خلال بوابة التوظيف.
2- التأكد من مطابقة المؤهل العلمي والتخصص لما هو معلن عنه.
3- في حال عدم مطابقة المعلومات لما هو مسجل في الطلب الإلكتروني فإن للمدينة الحق في استبعاد طلب التقديم دون أدنى مسؤولية.
4- تعبئة طلب التوظيف الإلكتروني لا يعني الحصول على الوظيفة أو الترشح لها، حيث أن الترشيح لشغل الوظائف مرتبط بعدد الوظائف الشاغرة واستيفاء المتقدم لكافة متطلبات شغل الوظيفة ونتائج المفاضلة.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح بدأ اليوم الإثنين بتاريخ 1444/03/21هـ الموافق 2022/10/17م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/03/24هـ الموافق 2022/10/20م. من خلال الرابط التالي: ( هنا ).

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الرياض فرصة عمل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم وظائف شاغرة

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