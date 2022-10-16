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«الأرصاد» يتوقع أتربة مثارة ورياح نشطة وضباب على 3 مناطق

«الأرصاد» يتوقع أتربة مثارة ورياح نشطة وضباب على 3 مناطق

«الأرصاد» يتوقع أتربة مثارة ورياح نشطة وضباب على 3 مناطق
٠٢:٥٣:٢٤ ص، الإثنين، ٢١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على ثلاث مناطق تستمر لعدة ساعات، بمشيئة الله تعالى.

وتشمل الحالة الجوية، تكون تشكيلات من الضباب على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، تستمر حتى الساعة الـ8 صباحاً.

بينما تشهد منطقة حائل، نشاط في الرياح السطحية والأتربة المثارة تتسب في تدني الرؤية الأفقية، تستمر حتى الساعة الـ 6 مساء.

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الكلمات الدلالية:
الأرصاد الطقس رياح نشطة ضباب

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