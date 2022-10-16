«الأرصاد» يتوقع أتربة مثارة ورياح نشطة وضباب على 3 مناطق

تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على ثلاث مناطق تستمر لعدة ساعات، بمشيئة الله تعالى.

وتشمل الحالة الجوية، تكون تشكيلات من الضباب على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، تستمر حتى الساعة الـ8 صباحاً.

بينما تشهد منطقة حائل، نشاط في الرياح السطحية والأتربة المثارة تتسب في تدني الرؤية الأفقية، تستمر حتى الساعة الـ 6 مساء.

اقرأ أيضا:

الطقس اليوم.. “الأرصاد” يتوقع تكون سحب ممطرة مع رياح نشطة على هذه المناطق

الطقس الآن.. خبير يتوقع خريطة الأمطار المتساقطة اليوم في المملكة