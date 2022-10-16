الإثنين، ٢١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
29 وظيفة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالرياض
بعد سكب الحليب.. هكذا رد أنصار البيئة في لندن على وزيرة الداخلية (فيديو)
«الأرصاد» يتوقع أتربة مثارة ورياح نشطة وضباب على 3 مناطق
بالفيديو.. طائرة ألمانية تصارع رياحا عاتية من أجل الهبوط
مفتي المملكة : خطاب خادم الحرمين يجسد رؤية واضحة لتحقيق المصالح الوطنية
داعم للشرعية وسفير سابق.. اغتيال اللواء الحكيمي بطلقات نارية في صنعاء

الرئيسية

 /

الفيديو

 /

بالفيديو.. طائرة ألمانية تصارع رياحا عاتية من أجل الهبوط

بالفيديو.. طائرة ألمانية تصارع رياحا عاتية من أجل الهبوط

بالفيديو.. طائرة ألمانية تصارع رياحا عاتية من أجل الهبوط
٠٢:٥٠:٠٨ ص، الإثنين، ٢١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

خاضت طائرة ألمانية من طراز “كوندور B757” صراعا في الجو، مع الرياح العاتية، التي منعتها من الهبوط بشكل طبيعي، على إحدى جزر ماديرا.

مناورات قائد الطائرة

وأظهر مقطع فيديو، محاولة قائد الطائرة بالوصول إلى مهبط الطائرات، ولكن الرياح ظلت تمنع هبوط الطائرة، وكأنها تجذب أجنحتها عاليا، وبعد عدة مناورات، تمكنت الطائرة من الهبوط بسلام، ودون خسائر تذكر.

اقرأ أيضا:

هبوط اضطراري في مطار الكويت الدولي لرحلة طيران متجهة إلى حيدر آباد

تأثير الرياح على الطيران

وتتسبب الرياح الشديدة في مشكلات جمة للطائرات، وقد يتعرض الركاب لأخطار جسيمة، فيما تساعد الرياح المعاكسة، الطائرات على الإقلاع، إلا أنها تقف حاجزا أمام هبوطها، وربما تعرضها إلى الحوادث أو الانفجار.

ويعد التغيير المفاجئ في الرياح المعاكسة أو الرياح الخلفية  سببا رئيسا في حدوث تغييرات سريعة في رفع الطائرة المعروف أيضًا باسم “Wind Shear” أي رياح القص أحد أسوأ تأثيرات الرياح التي يمكن تجربتها، ومع ذلك يتم تدريب الطيارين على التعامل مع هذه الأنواع من المواقف.

الكلمات الدلالية:
Condor B757 جزر ماديرا طائرة ألمانية طائرة تحاول الهبوط طائرة تصارع الرياح كوندور B757

مواد ذات صلة

المزيد
شاهد.. نتيجة اللعب مع التماسيح

شاهد.. نتيجة اللعب مع التماسيح

١٢:٢٤ ص، الأربعاء، ٠١ يوليو ٢٠١٥
«هذا خلق الله» كائن بحري شفاف كالماء.. فأين أمعاؤه! (فيديو)

«هذا خلق الله» كائن بحري شفاف كالماء.. فأين أمعاؤه! (فيديو)

٠٢:١٢ ص، الخميس، ٢٣ يونيو ٢٠٢٢
بالفيديو.. أداء صلاة الاستسقاء بجميع مدارس المملكة

بالفيديو.. أداء صلاة الاستسقاء بجميع مدارس المملكة

٠٢:٢٠ م، الأثنين، ٠٦ نوفمبر ٢٠١٧
شاهد.. ماذا فعل مواطن عندما تأخر على الدوام بسبب الزحام؟!

شاهد.. ماذا فعل مواطن عندما تأخر على الدوام بسبب الزحام؟!

٠٧:٣٧ م، السبت، ٠٥ أبريل ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *