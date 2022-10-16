بالفيديو.. طائرة ألمانية تصارع رياحا عاتية من أجل الهبوط

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خاضت طائرة ألمانية من طراز “كوندور B757” صراعا في الجو، مع الرياح العاتية، التي منعتها من الهبوط بشكل طبيعي، على إحدى جزر ماديرا.

مناورات قائد الطائرة

وأظهر مقطع فيديو، محاولة قائد الطائرة بالوصول إلى مهبط الطائرات، ولكن الرياح ظلت تمنع هبوط الطائرة، وكأنها تجذب أجنحتها عاليا، وبعد عدة مناورات، تمكنت الطائرة من الهبوط بسلام، ودون خسائر تذكر.

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تأثير الرياح على الطيران

وتتسبب الرياح الشديدة في مشكلات جمة للطائرات، وقد يتعرض الركاب لأخطار جسيمة، فيما تساعد الرياح المعاكسة، الطائرات على الإقلاع، إلا أنها تقف حاجزا أمام هبوطها، وربما تعرضها إلى الحوادث أو الانفجار.

ويعد التغيير المفاجئ في الرياح المعاكسة أو الرياح الخلفية سببا رئيسا في حدوث تغييرات سريعة في رفع الطائرة المعروف أيضًا باسم “Wind Shear” أي رياح القص أحد أسوأ تأثيرات الرياح التي يمكن تجربتها، ومع ذلك يتم تدريب الطيارين على التعامل مع هذه الأنواع من المواقف.