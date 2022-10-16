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داعم للشرعية وسفير سابق.. اغتيال اللواء الحكيمي بطلقات نارية في صنعاء

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داعم للشرعية وسفير سابق.. اغتيال اللواء الحكيمي بطلقات نارية في صنعاء

داعم للشرعية وسفير سابق.. اغتيال اللواء الحكيمي بطلقات نارية في صنعاء

داعم للشرعية وسفير سابق.. اغتيال اللواء الحكيمي بطلقات نارية في صنعاء
٠٢:٣٩:٢٤ ص، الإثنين، ٢١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت مصادر مطلعة، مساء أمس الأحد، اغتيال اللواء درهم نعمان الحكيمي في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية.

وأضافت المصادر، أن مسلحين ملثمين أطلقوا وابلاً من الرصاص على منزل اللواء الواقع بشارع حدة جنوبي العاصمة، ما أسفر عن مقتله.

اطلاق نار كثيف - اليمن - صنعاء
اطلاق نار كثيف – اليمن – صنعاء

بينما قالت مصادر أخرى، أن المسلحين اقتحموا المنزل وباشروا اللواء بالرصاص الحي، وفقا لصحيفة “الصحوة”.

الجدير بالذكر أن اللواء الحكيمي سبق وأن شغل عدة مناصب، منها محافظ لمحافظات لحج والجوف وشبوة، فيما تم تعيينه سابقاً سفيراً لليمن في أثيوبيا.

وكانت العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية قد شهدت خلال السنوات الأخيرة عدداً من جرائم الاغتيال طالت سياسيين وعسكريين.

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الكلمات الدلالية:
اللواء درهم نعمان حكيمي اليمن صنعاء طلقات الرصاص ميليشيا الحوثي

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