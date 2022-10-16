قرار غير متوقع من الصحة الألمانية بشأن فحوصات كورونا المجانية

تواصل – فريق التحرير:

قررت الحكومة الألمانية، إيقاف تقديم الفحوصات المجانية المتعلقة بكورونا، على الرغم من ارتفاع الإصابات، في قرار غير متوقع من وزارة الصحة الألمانية.

وتفصيلا، أعلن وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ، أن الحكومة الاتحادية ستوقف تقديم فحوص كورونا المجانية، مضيفاً أنه يجب الإبقاء على الإجراء الخاص بدفع مساهمة بقيمة 3 يورو في تكلفة الاختبار الواحد، وهو الإجراء الذي تم تطبيقه في الصيف الماضي.

وتابع لاوترباخ، في تصريحات للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني، إن الأمر يتعلق بإمكانية التمويل، مشيرا إلى أن الاختبارات المجانية كلّفت الدولة في الفترة الأخيرة مليار يورو في الشهر.. وهذا لا يمكن احتماله.. وأقول بصراحة إن الأمر لا يستحق”.

الجدير بالذكر أن اختبارات كورونا المجانية لم تعد مجانية لكل المواطنين في ألمانيا منذ أواخر يونيو الماضي.

واقتصرت الفحوصات المجانية، على مجموعات معينة معرضة للخطر وعلى مناسبات معينة، بينما يتم إتاحة هذه الاختبارات بقيمة 3 يورو بالنسبة إلى بقية المناسبات مثل الفعاليات داخل القاعات المغلقة.

وبرر وزير الصحة الألماني، هذا القرار غير المتوقع بقوله إن هذه التدابير الحكومية ليس لها معنى في ظل وصول نسبة من لديهم أجسام مضادة في دمائهم إلى 95% في ألمانيا في الوقت الحالي، موضحا هذه التدابير لا تحمي من وقوع إصابات جديدة ولا من حدوث مسارات خطيرة للمرض، ولا سيما لدى كبار السن.

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