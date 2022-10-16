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هل شرب الماء يقلل من أضرار دخان البخور؟
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هل شرب الماء يقلل من أضرار دخان البخور؟

هل شرب الماء يقلل من أضرار دخان البخور؟

هل شرب الماء يقلل من أضرار دخان البخور؟
٠٢:٢٣:١٩ ص، الإثنين، ٢١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح استشاري أمراض الصدرية، د. على الدماس، حقيقة تأثير شرب الماء على أضرار الدخان، ومدى صحة ما يقال عن أن شرب الماء يقلل من أضرار دخان البخور.

وقاية الرئة من الانبعاثات

وقال الدماس إن شرب الماء بعد استنشاق البحور لا يقي الرئة من الانبعاثات، كما يشاع، بل على العكس، وفق دراسة طبية أجريت حديثا في إحدى الدول المجاورة.

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تغيير تركيبة البكتيريا الطبيعية

وأضاف أن الإنسان لديه ميكروبات وبكتيريا طبيعية داخل تجويف الفم، ووجودها ضروري، وبالتالي فإن التغيير في طبيعة تركيبتها قد يؤدي إلى أمراض، كما أن هذا قد يؤدي إلى الإصابة بالنوبات القلبية.

ولفت الدماس إلى أن الدراسة تطرقت إلى التعرض اليومي لدخان البخور وغيره، وأثره على تغيير تركيبة البكتيريا في الفم، مما يؤدي إلى تغير توازنها.

وحذر الاستشاري من أن تغير تركيبة البكتيريا داخل الفم يرتبط بصحة الإنسان والجهاز الدوري والقلب والشرايين، وينبه بحدوث مشكلات للجهاز الدوري، وتصلب لشرايين القلب والذبحات الصدرية والجلطات.

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أمراض القلب استشاري أمراض الصدرية التعرض لدخان البخور الذبحة الصدرية تصلب الشرايين د. على الدماس شرب المياه

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