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بالفيديو.. سيارة تصدم مركبة نقل وتلوذ بالفرار
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بالفيديو.. سيارة تصدم مركبة نقل وتلوذ بالفرار

بالفيديو.. سيارة تصدم مركبة نقل وتلوذ بالفرار

بالفيديو.. سيارة تصدم مركبة نقل وتلوذ بالفرار
٠١:٤٣:٠٣ ص، الإثنين، ٢١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

التقطت عدسة كاميرا مثبتة داخل سيارة  واقعة على إحدى الطرق الرئيسة، حيث اصطدمت سيارة بمركبة نقل، بشكل بدا أنه متعمد، ثم لاذ قائدها بالفرار.

اصطدام غير مبرر

وأظهر الفيديو، الذي يبدو أنه التقط أمس الأحد، أن السيارة مرت بشكل مفاجئ من جانب الطريق، كما أبطأ قائدها من سرعتها فجأة، ليظل في الحارة المتوسطة لفترة، قبل أن يقرر قائدها فجأة الاصطدام بالمركبة المجاروة له، ويمر بسرعة، مما كاد أن يتسبب في حادثة مرورية.

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حوادث السير المتكررة

وتقع حوادث السير، عادة، بسبب أخطاء غير متعمدة من جانب أحد من يقودون السيارات، أو بسبب خلل في مقود السيارة أو أحد أجهزتها.

ومن ناحيتها، تتفاعل إدارة المرور بشكل دائم مع حوادث السير، والظواهر المختلفة على طرق المملكة، وتحذر من ارتكاب المخالفات، وتطالب دائما بإبلاغ الجهات المختصة عنها.

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