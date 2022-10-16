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استشاري أسري يوضح أفضل طريقة لحل المشاكل بين الزوجين

استشاري أسري يوضح أفضل طريقة لحل المشاكل بين الزوجين

استشاري أسري يوضح أفضل طريقة لحل المشاكل بين الزوجين
٠١:٠١:٣٠ ص، الإثنين، ٢١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

لا تخلو الحياة عموما والحياة الزوجية بصفة خاصة من المشاكل والمشاحنات أحيانا بين الزوجين، فهذه طبيعة الحياة وسنة الله في خلقه سبحانه وتعالى.

وتتطلب الحياة الزوجية الحكمة من الزوج والزوجة، والحوار والنقاش الهادئ، للعبور بسفينة الزوجية لبر النجاة.

ونتذكر هنا قول الشاعر:

طُبِعَت عَلى كدرٍ وَأَنتَ تُريدُها *** صَفواً مِنَ الأَقذاءِ وَالأَكدارِ

وَمُكَلِّف الأَيامِ ضِدَّ طِباعِها *** مُتَطَّلِب في الماءِ جَذوة نارِ

وفي هذا السياق، وجه د. عبدالله السلمان المستشار الأسري، نصائح مهمة لحل المشاكل  والخلافات التي قط تطرأ بين الزوجين.

وقال السلمان، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إذا حصل بينكما خلاف فليس الحل هو الهجر الطويل بالأيام وأحياناً بالأسابيع مع البقاء في البيت أو استغلال ذلك للسفر لبلد آخر”.

وأضاف د. عبدالله السلمان: “الحل هو الحوار الهادئ لحل الخلاف وتفهم أسبابه والصفح والتسامح وقبول الاعتذار‼”.

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https://twitter.com/abdulaas/status/1581284770981367809

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