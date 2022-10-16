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تعذيب طفلة بعمر عامين وتدخل سريع من «بلاغات العنف الأسري»
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تعذيب طفلة بعمر عامين وتدخل سريع من «بلاغات العنف الأسري»

تعذيب طفلة بعمر عامين وتدخل سريع من «بلاغات العنف الأسري»

تعذيب طفلة بعمر عامين وتدخل سريع من «بلاغات العنف الأسري»
٠١:٢٠:١٧ ص، الإثنين، ٢١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري 1919، في وقت وجيز، مع تغريدة تحمل بلاغا عن عائلة تعذب طفلة بعمر عامين، بالإيذاء الجسدي، كما أظهرت صورا مرفقة مع التغريدة.

المركز يرد

وقال مركز بلاغات العنف الأسري، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أخي الكريم .. متواجدين لحمايتكم ومساعدتكم ، نأمل التواصل معنا عبر الرسائل الخاصة، شاكرين لك”.

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والد الطفلة يتقدم ببلاغ

وذكر حساب المبلغ أن العائلة المتهمة تتعمد تعذيب الطفلة عبر الإيذاء الجسدي، رغم أنها مريضة بضعف وظائف الكبد والجهاز المناعي، وبكتيريا بالجهاز الهضمي.

وأضاف أن والد الطفلة تقدم ببلاغ رسمي للجهات المختصه بالتعنيف والإيذاء.

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