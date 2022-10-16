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المساحة الجيولوجية تعلن عن هزة أرضية في تبوك وتكشف سببها
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المساحة الجيولوجية تعلن عن هزة أرضية في تبوك وتكشف سببها

المساحة الجيولوجية تعلن عن هزة أرضية في تبوك وتكشف سببها

المساحة الجيولوجية تعلن عن هزة أرضية في تبوك وتكشف سببها
١٢:٢٩:٤٨ ص، الإثنين، ٢١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أوضح المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية طارق أبا الخيل بأن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي التابع لمركز المخاطر الجيولوجية بهيئة المساحة الجيولوجية، سجلت مساء الأحد الساعة 10:46 مساء هزة أراضية بقوة 3:38 درجة على مقياس ريختر تبعد مسافة 48 كيلو شمال غرب تبوك وعلى عمق 19:37 كم.

وبين أن الهزة الأرضية ناتجة عن اجهادات تكتونية من خليج العقبة وشمال البحر الأحمر أدت إلى إعادة تنشيط لبعض من الصدوع القديمة في المنطقة.

وطمأن المواطنين والمقيمين بأن الهزة الأرضية تعتبر ضعيفة على مقياس ريختر من حيث القدر الزلزالي وليس منها خطورة مؤكدا بأن محطات الرصد الزلزالي بالهيئة لم تسجل اي هزات ارتدادية ولله الحمد.

الكلمات الدلالية:
السعودية المساحة الجيولوجية غرب تبوك هزة ارضية

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