163 وظيفة شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث

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أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عن توفر 163 وظيفة متنوعة، منها 42 وظيفة إدارية و48 وظيفة لا تتطلب الخبرة، لحملة الثانوية فما دون، والدبلوم، والبكالوريوس فأعلى، في كل من الرياض وجدة والمدينة المنورة.

ومن ضمن الوظائف المتاحة في الرياض:

– استشاري مساعد زراعة الكبد للبالغين

– استشاري مساعد زراعة كلى البالغين

– استشاري مساعد التخدير (عدد 3)

– استشاري مساعد الرعاية المركزة

– استشاري مساعد جراحة عامة وأورام

– استشاري مساعد جراحة التجميل

– استشاري مساعد جراحة الصدر

– اخصائي تقنية قلب وأوعية دموية

– محاسب

– ممرض الممارسة المتقدمة

– مهندس معماري أول

– مهندس معماري ثاني

– محاسب مساعد

وغيرها..

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الوظائف الشاغرة في مدينة جدة:

– منسق إدارة الجودة التنفسية

ومن الوظائف الشاغرة في المدينة المنورة:

– استشاري مساعد الرعاية المركزة

– استشاري مساعد أمراض الدم وزراعة الخلايا الجذعية والعلاج الخلوي

– استشاري مساعد طب الأورام

– مساعد رئيس تمريض

– رئيس قسم علم الأمراض والطب المخبري

طريقة التقديم

وأوضح المستشفى أن التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الفرع ومسمى الوظيفة المطلوبة وقراءة الشروط وتعبئة الطلب، وذلك من خلال الرابط ( هنا ).