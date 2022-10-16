سلب المحلات التجارية في نيويورك بسبب ارتفاع الأسعار (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق عمليات سلب ونهب وسرقة للمحلات التجارية في ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، بسبب ارتفاع الأسعار.

وأظهر المقطع، عمليات سرقة وسلب من المحلات التجارية، بأحد أحياء نيويورك، وسط مطاردات من قبل الشرطة في محاولة للسيطرة على الموقف دون جدوى.

وتعاني الولايات المتحدة الأمريكية من موجة تضخم مستمرة منذ أشهر، وارتفاع متزايد في الأسعار لمختلف السلع التجارية.

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