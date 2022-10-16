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للباحثين عن وظائف في عملاق النفط «أرامكو».. فتح التقديم عبر هذا الرابط
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للباحثين عن وظائف في عملاق النفط «أرامكو».. فتح التقديم عبر هذا الرابط

للباحثين عن وظائف في عملاق النفط «أرامكو».. فتح التقديم عبر هذا الرابط

للباحثين عن وظائف في عملاق النفط «أرامكو».. فتح التقديم عبر هذا الرابط
١٢:١٥:١٥ ص، الإثنين، ٢١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت شركة أرامكو للنفط والغاز (Aramco)، عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الشرقية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

اختصاصي علوم:

المؤهلات والخبرات:

1- يجب أن يكون المرشح حاصلًا على درجة متقدمة في هندسة البترول أو التخصصات ذات الصلة.

2- أكثر من 15 عامًا في صناعة النفط والأوساط الأكاديمية و / أو هندسة الحفر ذات الصلة والأنشطة التشغيلية للحفارات.

3-  مطلوب قدرة تقنية متميزة وسجل حافل وناجح في الأداء الوظيفي كما يتضح من المسؤولية والإنجازات الوظيفية السابقة ، والاعتراف بالصناعة ، وبرامج التدريب الصناعية المكثفة ، وبراءات الاختراع (الممنوحة أو المعلقة) والمنشورات الفنية.

4- القدرة البحثية المثبتة والخلفية على تطوير الحلول التكنولوجية لتحديات الحفر الحالية والمستقبلية ، أمر ضروري.

5- القدرة على إيصال الأفكار والعمل مع الآخرين والاستفادة من خبراتهم ومعرفتهم الفنية لتحقيق النتائج.

6- مطلوب القدرة على إرشاد الباحثين الشباب.

استراتيجي وسائل الإعلام الرقمية:

المؤهلات الخبرات:

– أساسي: درجة البكالوريوس في الاتصال الرقمي أو التسويق أو الإعلان أو الصحافة أو أي مجال ذي صلة

– أكثر من 5 سنوات من الخبرة في مجال الإعلان أو وسائل التواصل الاجتماعي أو اتصالات الشركات

– خبرة قوية مع منصات التواصل الاجتماعي

– فهم قوي لقنوات الاتصال والجماهير

– فهم جيد لمؤشرات الأداء الرئيسية للوسائط الرقمية

مهندس إدارة مكامن النفط:

المؤهلات والخبرات:

– حاصل على درجة البكالوريوس في هندسة البترول أو تخصص ذي صلة.

–  يفضل الحصول على درجة الماجستير أو الدكتوراه.

– أن يكون لديك خبرة لا تقل عن 10 سنوات بما في ذلك 7 سنوات على الأقل متخصصة في إدارة مكامن النفط. من المتوقع وجود تاريخ تدريبي للدورات والندوات المتخصصة المناسبة. المنشورات الفنية تحظى بالتقدير ولكن الخبرة العملية المتعمقة لها أهمية قصوى.

– يجب أن يكون لديك القدرة على التفاعل والتواصل بوضوح مع المتخصصين في الجيولوجيا والمجالات الأخرى مثل تحليل الجوهر والسوائل ، والفيزياء الصخرية ، والمحاكاة ، والحفر ، والإكمال ، والإنتاج ، والمرافق.

– أن يكون لديك معرفة عملية بسجلات الفتحات المفتوحة والفتحات المغطاة ، والنمذجة الجيولوجية ، والمحاكاة ، وإجراءات وتقنيات الإنجاز والإنتاج.

– يجب أن يكون له تاريخ في استخدام ممارسات إدارة المكامن الحديثة لخزانات النفط.

طريقة التقديم :

أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 16 أكتوبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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النفط فرص عمل وظائف ارامكو وظائف شاغرة

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