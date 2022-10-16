للباحثين عن وظائف في عملاق النفط «أرامكو».. فتح التقديم عبر هذا الرابط

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أعلنت شركة أرامكو للنفط والغاز (Aramco)، عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الشرقية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

اختصاصي علوم:

المؤهلات والخبرات:

1- يجب أن يكون المرشح حاصلًا على درجة متقدمة في هندسة البترول أو التخصصات ذات الصلة.

2- أكثر من 15 عامًا في صناعة النفط والأوساط الأكاديمية و / أو هندسة الحفر ذات الصلة والأنشطة التشغيلية للحفارات.

3- مطلوب قدرة تقنية متميزة وسجل حافل وناجح في الأداء الوظيفي كما يتضح من المسؤولية والإنجازات الوظيفية السابقة ، والاعتراف بالصناعة ، وبرامج التدريب الصناعية المكثفة ، وبراءات الاختراع (الممنوحة أو المعلقة) والمنشورات الفنية.

4- القدرة البحثية المثبتة والخلفية على تطوير الحلول التكنولوجية لتحديات الحفر الحالية والمستقبلية ، أمر ضروري.

5- القدرة على إيصال الأفكار والعمل مع الآخرين والاستفادة من خبراتهم ومعرفتهم الفنية لتحقيق النتائج.

6- مطلوب القدرة على إرشاد الباحثين الشباب.

استراتيجي وسائل الإعلام الرقمية:

المؤهلات الخبرات:

– أساسي: درجة البكالوريوس في الاتصال الرقمي أو التسويق أو الإعلان أو الصحافة أو أي مجال ذي صلة

– أكثر من 5 سنوات من الخبرة في مجال الإعلان أو وسائل التواصل الاجتماعي أو اتصالات الشركات

– خبرة قوية مع منصات التواصل الاجتماعي

– فهم قوي لقنوات الاتصال والجماهير

– فهم جيد لمؤشرات الأداء الرئيسية للوسائط الرقمية

مهندس إدارة مكامن النفط:

المؤهلات والخبرات:

– حاصل على درجة البكالوريوس في هندسة البترول أو تخصص ذي صلة.

– يفضل الحصول على درجة الماجستير أو الدكتوراه.

– أن يكون لديك خبرة لا تقل عن 10 سنوات بما في ذلك 7 سنوات على الأقل متخصصة في إدارة مكامن النفط. من المتوقع وجود تاريخ تدريبي للدورات والندوات المتخصصة المناسبة. المنشورات الفنية تحظى بالتقدير ولكن الخبرة العملية المتعمقة لها أهمية قصوى.

– يجب أن يكون لديك القدرة على التفاعل والتواصل بوضوح مع المتخصصين في الجيولوجيا والمجالات الأخرى مثل تحليل الجوهر والسوائل ، والفيزياء الصخرية ، والمحاكاة ، والحفر ، والإكمال ، والإنتاج ، والمرافق.

– أن يكون لديك معرفة عملية بسجلات الفتحات المفتوحة والفتحات المغطاة ، والنمذجة الجيولوجية ، والمحاكاة ، وإجراءات وتقنيات الإنجاز والإنتاج.

– يجب أن يكون له تاريخ في استخدام ممارسات إدارة المكامن الحديثة لخزانات النفط.

طريقة التقديم :

أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 16 أكتوبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).