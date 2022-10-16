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حرب الرقائق الإلكترونية تتصاعد بين الصين وأمريكا

حرب الرقائق الإلكترونية تتصاعد بين الصين وأمريكا

حرب الرقائق الإلكترونية تتصاعد بين الصين وأمريكا
١٢:٢٥:٠٨ ص، الإثنين، ٢١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تعهد الرئيس الصيني شي جين بينج بانتصار بكين في ما أسماه “معركتة تطوير التكنولوجيا الاستراتيجية”، والابتكار في المجالات الحيوية للقدرة التنافسية.

البحث العلمي والتقنيات الأساسية

وقال بينج، خلال مؤتمر عقد بالأمس: “سنركز على الاحتياجات الاستراتيجية الوطنية، ونجمع القوة لإجراء البحوث العلمية والتكنولوجية المحلية والرائدة، ونفوز بحزم في المعركة في التقنيات الأساسية الرئيسية”.

وأضاف: “ستتحرك الصين بشكل أسرع لإطلاق عدد من المشروعات الوطنية الكبرى ذات الأهمية الاستراتيجية والصورة الكبيرة وطويلة الأجل”.

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انتقادات لأمريكا

واعتبر بينج أن الصين هي الآن واحدة من أعظم الدول المبتكرة في العالم، مشيداً بقدراتها في مجالات مثل استكشاف الفضاء والطب الحيوي.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة التجارة الأميركية، خلال الشهر الجاري،  لوائح شاملة تحد من بيع أشباه الموصلات ومعدات تصنيع الرقائق للعملاء الصينيين، مما يضرب أساس جهود البلاد لبناء صناعة الرقائق الخاصة بها، حسب “اقتصاد الشرق”.

في حين انتقدت بكين، القيود الأميركية الموسعة على وصولها إلى تكنولوجيا أشباه الموصلات، معتبرة أنها “غير عادلة” وتضر بسلاسل التوريد والاقتصاد العالمي.

الكلمات الدلالية:
أمريكا إنتاج الرقائق الإلكترونية الرقائق الإلكترونية الصين تكنولوجيا أشباه الموصلات منتجات إلكترونية وزارة التجارة الأمريكية

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