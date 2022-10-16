الكويت ودول عربية أخرى تعلن ترحيبها بقرار «أوبك+»

تواصل – فريق التحرير:

أكد الشيخ نواف الجابر الأحمد الصباح، أمير دولة الكويت، حرص بلاده على الحفاظ على التوازن في أسواق النفط بما يعود بالنفع على المستهلكين والمنتجين على حد سواء.

وأضاف أن تزايد المخاوف الاقتصادية وتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي أديا إلى مزيد من الاضطراب في التوازن بين العرض والطلب في أسواق النفط، حسب وكالة الأنباء الكويتية.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية إن بلاده أعربت عن ترحيبها بقرار أوبك+ خفض الإنتاج بواقع مليوني برميل يوميا.

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دول عربية تقف مع قرار “أوبك+”

أكدت دول عربية، هي العراق والبحرين وسلطنة عمان، والجزائر، دعمها لقرار “أوبك +” بخفض إنتاج النفط، وقالت شركة تسويق النفط العراقية الحكومية “سومو”، في بيان، إن: “هناك توافق تام بين دول أوبك+ بأن أفضل نهج في التعامل مع أوضاع سوق البترول خلال الفترة الراهنة التي يغلب عليها عدم اليقين وعدم وضوح الرؤية هو النهج الاستباقي الذي يدعم استقرار السوق ويوفر الإرشاد المستقبلي الذي تحتاجه”.

ونقلت قناة النهار الجزائرية، عن وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، وصفه القرار الذي اتخذ في الخامس من أكتوبر بأنه “تاريخي”.

وأعرب هو والأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص، الذي يزور الجزائر حاليا، عن ثقتهما الكاملة في النتائج الإيجابية للقرار، حسب “Investing”.

فيما ذكرت سلطنة عمان والبحرين، في بيانين منفصلين، أن أوبك اتخذت قرار خفض الإنتاج بالإجماع.