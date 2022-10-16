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المملكة تعرب عن تعازيها لجمهورية نيجيريا جراء الفيضانات

المملكة تعرب عن تعازيها لجمهورية نيجيريا جراء الفيضانات

المملكة تعرب عن تعازيها لجمهورية نيجيريا جراء الفيضانات
١١:٤٩:٥٩ م، الأحد، ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعربت وزارة الخارجية عن تعازي المملكة ومواساتها لجمهورية نيجيريا الاتحادية، جراء الأمطار والفيضانات التي شهدتها أخيرًا، وأودت بحياة المئات من السكان، وغمر عشرات الآلاف من المنازل في 27 ولاية نيجيرية.

وأكدت الخارجية في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”،  ثقة المملكة التامة بالجهات المختصة النيجيرية في تجاوز الأزمة التي تمر بها.

كما تقدمت بالتعازي لأسر المتوفين، وللشعب النيجيري، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل، وأن تنعم نيجيريا بالأمن والسلام.

الكلمات الدلالية:
المملكة السعودية فيضانات نيجيريا نيجيريا وزارة الخارجية

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