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600 وظيفة في «ملتقى التوظيف 2022» بـ«تقني تبوك»

600 وظيفة في «ملتقى التوظيف 2022» بـ«تقني تبوك»

600 وظيفة في «ملتقى التوظيف 2022» بـ«تقني تبوك»
١١:٢٦:٤٩ م، الأحد، ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

نظمت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك اليوم، “ملتقى توظيف تقني تبوك 2022م” بطرح 600 فرصة وظيفية لخريجي الكليات التقنية والمعاهد الصناعية، بمشاركة عدد من الشركات والمؤسسات الكبرى بالمنطقة، برعاية إمارة المنطقة، وذلك في مقر الكلية التقنية للبنين بمدينة تبوك.

الملتقى يستمر لمدة يومين

وأوضح مدير الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة، المهندس علي البلوي، أن الملتقى الذي يستمر على مدى يومين يأتي لتحقيق مستهدفات مبادرة التدريب التقني، التي أطلقها معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد تحت عنوان “مبادرة وظيفة لكل خريج”.

التأهيل وتوطين الوظائف 

ويعمل الملتقى على توفير فرص وظيفية بالتعاون مع شركاء النجاح من قطاعات الأعمال كافة؛ تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، وانطلاقاً من استشعار المسؤولية الاجتماعية تجاه مخرجاتها، ودورها في دعم شغل الوظائف بالكوادر البشرية المدربة.

وأضاف البلوي أن الملتقى يهدف إلى الإسهام في توطين الوظائف، وتأهيل القوى العاملة، وإنشاء علاقة بين الكليات التقنية، والمعاهد الصناعية وقطاع الأعمال بمنطقة تبوك.

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