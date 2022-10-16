تسريب صوتي.. قيادي حوثي يعترف بتورطهم في مصرع الأطفال مرضى السرطان

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اعترف قيادي بمليشيات الحوثي الإرهابية في اليمن، بتورط قيادات الجماعة في كارثة الأدوية المنتهية الصلاحية التي أدت إلى وفاة عدد من الأطفال المصابين بالسرطان.

وحسب صحيفة “اليوم” فإنها حصلت على تسجيل صوتي لقيادي من قيادات الصف الأول في مليشيات الحوثي- من على أحد جروبات الواتساب بينهم- يعترف فيه بتورط قيادات حوثية في ترويج وتهريب أدوية مهربة منتهية الصلاحية ومزورة، تسببت في وفاة عدد من الأطفال مرضى السرطان، حسب اعترافه.

70 % من موظفي هيئة الدواء حوثيين

وكشف القيادي في مليشيات الحوثي علي العماد، الذي يرأس جهاز الرقابة والمحاسبة في حكومة الانقلاب، أن مختبر هيئة الدواء متوقف عن العمل، و70 % من موظفي هيئة الدواء المكلفة بالرقابة على سوق الدواء يعملون مع تجار أدوية ومهربين، وهو ما يحول الهيئة إلى مشرعين لتسويق الأدوية المسمومة والمزيفة.

وأشار القيادي الحوثي – الذي كان يتحدث في جروب خاص بقيادات حوثية – إلى أن تقرير رقابي أعده موظفيه كشف كوارث في قطاع الدواء إذ تغرق السوق بكميات كبيرة من الأدوية التي تشكل خطرًا على صحة الناس، وكذلك تزوير في الأصناف وتعديل تواريخ أدوية منتهية وإعادة تسويقها.

تواطؤ قيادات حوثية

واعترف القيادي الحوثي بتواطؤ قيادات حوثية في السماح بعبور أدوية مهربة، وأن سلطات الانقلاب غير مترابطة وفاشلة في الجانب الرقابي.

ولفت إلى أن وزير الصحة في حكومة الانقلاب غير قادر على إدارة وزارة كبيرة تحتاج جهد إداري ورقابي من نوع خاص.

جريمة أخرى

وكشف القيادي في مليشيات الحوثي عن جريمة أخرى طالت مرضى الفشل الكلوي عندما تم استخدام أدوية ومحاليل فاسدة في عمليات الغسيل، وتم التعتيم على الجريمة والحول دون خروجها إلى العلن.

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