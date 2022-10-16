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استغرقت 45 ثانية.. سرقة بضائع بنصف مليون دولار من متجر في نيويورك (فيديو)

استغرقت 45 ثانية.. سرقة بضائع بنصف مليون دولار من متجر في نيويورك (فيديو)

استغرقت 45 ثانية.. سرقة بضائع بنصف مليون دولار من متجر في نيويورك (فيديو)
١١:٢٥:٠٤ م، الأحد، ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

نشرت شرطة نيويورك، مقطع فيديو، سجلته كاميرات أحد المتاجر الكبرى بالمدينة الأمريكية، يظهر اقتحام المتجر ليلا وسرقة بضائع تساوي قيمتها نحو نصف مليون دولار.

في 45 ثانية

واقتحم 3 لصوص متجر مجوهرات “تشيليني” الفاخر وسط نيويورك، في الثالثة والنصف فجرا بتوقيت المدينة، وسرقوا حُليّ وساعات تساوي نصف مليون دولار، ونفذوا عملية الاقتحام والسرقة في 45 ثانية فقط، حسبما أظهرت كاميرات المتجر.

فيما أعلن حساب لمكافحة الجريمة في الولاية عن مكافأة قدرها 3500 دولار لمن يدل بأي أوصاف أو يعرف هوية منفذي السطو.

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جرائم السطو تنتشر في الغرب

وتعددت جرائم السطو وسرقات المتاجر، خلال الآونة الأخيرة، في الولايات المتحدة، وكذلك مدن وعواصم أوروبية مختلفة، وفي آخر سبتمبر الماضي، أعلنت الشرطة الفرنسية تعرض امرأة برازيلية لعملية سلب وسط أحد أهم شوارع باريس، حيث سرقت منها مجوهرات تبلغ قيمتها ثلاثة ملايين يورو على الأقل.

وحررت سيدة الأعمال البرازيلية بلاغًا إلى مركز شرطة باريس الذي قدّر قيمة المسروقات بثلاثة ملايين يورو، فيما عملت شرطة باريس ومحققون من النيابة على معرفة ما إذا كان الرجلان قد خططا سلفًا لعملية السلب واستهدفا المرأة عن سابق تصور أم مجرد حادث عادي.

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