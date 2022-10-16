إصابة 7 بانفجار مطعم سياحي في إسبانيا

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أكد مسؤولون في إسبانيا، مساء اليوم الأحد، أن سبعة أشخاص على الأقل أُصيبوا جراء انفجار نتج على الأرجح عن تسرب للغاز في مطعم سياحي ياباني بمدينة تاراجونا بشمال شرق البلاد.

وقا باو ريكوما رئيس بلدية تاراجونا للصحافيين إن الانفجار وقع في حوالي الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي عندما كان المطعم مغلقا، موضحا أن شخصين كانا يمران من أمام المطعم أُصيبا بجراح بالإضافة إلى إصابة آخرين من العمال.

وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص اثنين منهم في حالة خطرة. وتم نقلهم جميعا إلى المستشفى.

وعلى الفور فتحت الشرطة التحقيق في الحادث، فيم الم يتضح على الفور سبب الانفجار لكن المعاينة الأولية لموقع الحادث تشتبه في أن السبب تسرب الغاز.

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