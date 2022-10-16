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مداهمة حية.. ضبط أسلحة وذخائر مع 3 مواطنين ومقيم (فيديو)

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مداهمة حية.. ضبط أسلحة وذخائر مع 3 مواطنين ومقيم (فيديو)

مداهمة حية.. ضبط أسلحة وذخائر مع 3 مواطنين ومقيم (فيديو)

مداهمة حية.. ضبط أسلحة وذخائر مع 3 مواطنين ومقيم (فيديو)
١٠:٢٠:١٤ م، الأحد، ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض، بعد رصد ومتابعة، على 3 مواطنين ومخالف يمني، تورطوا في نقل وإيواء 21 مخالفا لنظام أمن الحدود، منهم 12 شخص من الجنسية اليمنية و 9 أشخاص بينهم 3 نساء من الجنسية الإثيوبية.

وأشارت “الداخلية” في فيديو نشرته عبر “سناب شات “،  إلى أنه عثر بحوزتهم على سلاح ناري رشاش و28 ذخيرة حية، بالإضافة إلى 93 ألف ريال.

وأضافت، تم إيقافهم جميعًا واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

ضبط مواطن في جازان

على الجانب الآخر، قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمحافظة العارضة في منطقة جازان على مواطن لنقله في مركبة يقودها (14) مخالفاً لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، ومن نقلهم إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدث الإعلامي لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية أن كل من يسهِّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرِّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تعدُّ من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًّا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

الكلمات الدلالية:
اسلحة وذخائر جازان شرطة الرياض ضبط مواطنين

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