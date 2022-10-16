هل يمكن تسجيل السيارة حال عدم وجود رخصة قيادة؟ المرور يجيب

تواصل – فريق التحرير:

أكدت الإدارة العامة للمرور، أنه لا يمكن سجل المركبة لمن لا يسمح له بالقيادة فيما عدا الشخص الاعتباري.

جاء ذلك في رد من المرور، على سؤال مغرد استفسر بشأن مدى إمكانية تسجيل السيارة على الرغم من عدم امتلاك رخصة قيادة.

وأجاب المرور قائلا:”مرحباً بك، فيما عدا الشخص الاعتباري لا تسجل المركبة لمن لا يسمح له بالقيادة إلا بعد تحديد مفوض لقيادتها يحمل رخصة قيادة سارية المفعول تؤهله لقيادة المركبة”.

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توضيح من المرور بشأن غرامة عدم تجديد رخصة القيادة في وقتها

مخالفة عدم تجديد الرخصة

وفي وقت سابق، أكدت الإدارة العامة للمرور، على أهمية تجديد رخصة القيادة في وقتها، موضحة أن عدم تجديد الرخصة يترتب عليه فرض غرامة.

جاء ذلك في رد من المرور على سؤال مغرد قال فيه “السلام عليكم.. لدي استفسار بشأن طريقه دفع رسوم انتهاء رخصة ومضت ٢٠٠ يوم على انتهائها؟

وأجاب المرور بقوله “مرحباً بك، عدم تجديد الرخصة في وقتها وبعد انتهاء مهلة الـ (٦٠) يوم يفرض عليك غرامة مالية قدرها (١٠٠) ريال عن كل سنة تطويف”.

إساءة استعمال منبه المركبة

كذلك حذرت الإدارة العامة للمرور، من إساءة استعمال منبه المركبة خلال السير.

وقال المرور في تغريدة عبر “تويتر”: “إساءة استعمال منبه المركبة يعتبر من السلوكيات الخاطئة أثناء القيادة، ويعد مخالفة مرورية”.

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