أهم 10.. أمر ملكي كريم و7 نصائح هامة للحصول على وظيفة

تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم وأبرز 10 أخبار تم نشرها حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد، والتي جاءت كالتالي:

المؤهل الجامعي وحده لا يكفي.. 7 نصائح للحصول على وظيفة

كشف الكاتب عبد العزيز بن سعود العمر عن عدة نصائح للحصول على وظيفة في أسرع وقت، مطالبًا بعدم الاكتفاء بالمؤهل الدراسي.. المزيد هنا :

خادم الحرمين يأمر بترقية وتعيين 174 قاضيًا بوزارة العدل

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- أمره الكريم بترقية وتعيين 174 قاضيًا بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.. المزيد هنا :

بعد فشل كل المحاولات.. أمير الكويت يصدر مرسوما بإعادة تشكيل الحكومة المعلن عنها قبل أسبوع

أعلنت وسائل إعلام في نبأ عاجل لها أن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أصدر مرسوما بإعادة تشكيل الحكومة المعلن عنها قبل أسبوع، وذلك بعد فشل كل محاولات تشكيلها بسبب .. المزيد هنا

لإذابة الجلطات بشكل طبيعي.. تناول هذه الأطعمة المنزلية باستمرار

كشف معهد Vein and Vascular Institute الصحي عن أقوى المركبات النباتية التي تعمل على إذابة الجلطات بشكل طبيعي وتشمل البروميلين والروتين (المعروف أيضا بالروتوسيد)… المزيد هنا :

بيان هام من السفارة للمواطنين المقيمين والزائرين لمصر

أصدرت سفارة المملكة في جمهورية مصر العربية، بيانًا موجهًا للمواطنين المقيمين والزائرين للقاهرة.. المزيد هنا :

هندوس يقتحمون مسجدًا في الهند ويضعون صنمهم فيه بالقوة (فيديو)

يواصل الهندوس ممارساتهم المتطرفة والإرهابية ضد المسلمين تحت حماية الحكومة الهندية، فلا تتوانى تلك الجماعات من ممارسة الاضطهاد والاعتداء على المسلمين ومساجدهم.. المزيد هنا

«النيابة العامة»: السجن مدة 15 سنة وغرامة مليون ريال لهذه الجريمة

حذرت النيابة العامة، اليوم، من ارتكاب جريمة تسهيل دخول المتسلل للمملكة أو نقله داخلها، وقالت إنها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، كما أنها مخلة بالشرف والأمانة.. المزيد هنا

قرار مفاجئ.. البنوك الكويتية توقف القروض المجانية وتكشف السبب

بعد أن كانت البنوك في الكويت تتسابق من أجل جذب المزيد من العملاء ذات المرتبات المرتفعة من خلال القروض المجانية والتي وصلت في بعضها إلى 70 ألف دينارًا، تراجعت هذه البنوك .. المزيد هنا

وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان: نستغرب اتهام المملكة بالوقوف مع روسيا في حربها ضد أوكرانيا

في أول تعليق لصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع، على اتهام البعض للمملكة بالوقوف مع روسيا بعد قرار منظمة “أوبك+” بتخفيض الإنتاج، أبدى الوزير استغرابه من هذه الاتهامات ورد عليها برد قوي.. المزيد هنا

احذر.. نسخة مزيفة من «واتساب» تعمل بدقة

تنتشر عبر متاجر التطبيقات، سواء على “جوجل بلاي” أو “آب ستور” آلاف التطبيقات، وقد يقع المستخدمون فريسة لإعلانات عبر السوشيال ميديا تظهر خلالها تطبيقات مزيفة، وبعضها يكون ضمن الأشهر والأكثر تنزيلا.. المزيد هنا :