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المملكة تدين استهدف حافلة ركاب في جمهورية مالي.. أسفر عن مقتل وإصابة العشرات
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المملكة تدين استهدف حافلة ركاب في جمهورية مالي.. أسفر عن مقتل وإصابة العشرات

المملكة تدين استهدف حافلة ركاب في جمهورية مالي.. أسفر عن مقتل وإصابة العشرات

المملكة تدين استهدف حافلة ركاب في جمهورية مالي.. أسفر عن مقتل وإصابة العشرات
٠٩:٢٥:١٤ م، الأحد، ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

 أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة للتفجير الذي استهدف حافلة ركاب في جمهورية مالي، وأسفر عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين.

وعبرت الوزارة عن تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب جمهورية مالي، ورفضها التام لكافة أشكال العنف والتطرف مهما كانت صوره ودوافعه، كما تعرب المملكة عن تعازيها لأسر الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وكانت جمهورية مالي قد شهدت حادثا أليما، بعد تفجير استهدف حافلة تقل مدنيين مما تسبب في مقتل وإصابة العشرات.

الكلمات الدلالية:
المملكة جمهورية مالي مالي وزارة الخارجية

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