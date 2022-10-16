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زعيم كوريا الشمالية يتفقد رئاسة الأركان ويلاحظ اختلافاً بين عمودين.. ماذا فعل؟ (فيديو)
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زعيم كوريا الشمالية يتفقد رئاسة الأركان ويلاحظ اختلافاً بين عمودين.. ماذا فعل؟ (فيديو)

زعيم كوريا الشمالية يتفقد رئاسة الأركان ويلاحظ اختلافاً بين عمودين.. ماذا فعل؟ (فيديو)

زعيم كوريا الشمالية يتفقد رئاسة الأركان ويلاحظ اختلافاً بين عمودين.. ماذا فعل؟ (فيديو)
٠٩:١٦:٢٤ م، الأحد، ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تفقد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون مبنى رئاسة الأركان الجديد ولاحظ اختلافاً بين عمودين في الممر.

وظهر زعيم كوريا الشمالية، في مقطع فيديو يتفحص العمودين بعناية شديدة، معبرا عن استيائه من الاختلافات فيما بينهما.

وقال كما ظهر في المقطع، إن الرسومات على العمودين غير متشابهة، موجها استفسارات للمسؤولين بجواره عن سبب اختلاف العامودين.

واستدعى زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون الضباط المسؤولين عن الموقع إلى مكتب رئيس الأركان.

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الكلمات الدلالية:
رئاسة الأركان زعيم كوريا الشمالية كوريا الشمالية كيم جونغ أون

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