تهديد جديد من أمريكا لروسيا.. ماذا يحدث؟

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حذرت الولايات المتحدة الأمريكية، مجددا السلطات الروسية من مغبة استخدام أي أسلحة نووية في أوكرانيا.

وقال مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جيك سوليفان، إن رد واشنطن على استخدام روسيا للأسلحة النووية في أوكرانيا لن يعتمد على ما إذا كانت تستخدم على نطاق تكتيكي أو على نطاق أوسع.

وأضاف “أن الولايات المتحدة تعمل مع حلفاء وشركاء الناتو ودول أخرى مثل الصين والهند لإرسال رسالة واضحة وقوية إلى روسيا بأنه لا ينبغي لها التفكير في استخدام الأسلحة النووية في هذا الصراع”، وفقا لشبكة شبكة “CNN”.

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قد صرحت، في وقت سابق بأن واشنطن وعواصم غربية أخرى قد تكون مهتمة بتصعيد الموقف بشأن استخدام الأسلحة النووية من أجل إلقاء اللوم في وقت لاحق على موسكو.

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