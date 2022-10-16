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فيديو.. إعدام ملايين «الكتاكيت» يثير الجدل في مصر والحكومة تتدخل
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فيديو.. إعدام ملايين «الكتاكيت» يثير الجدل في مصر والحكومة تتدخل

فيديو.. إعدام ملايين «الكتاكيت» يثير الجدل في مصر والحكومة تتدخل

فيديو.. إعدام ملايين «الكتاكيت» يثير الجدل في مصر والحكومة تتدخل
٠٩:٠٨:٥٦ م، الأحد، ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

سادت حالة من الجدل الكبيرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وفي الأوساط العامة المصرية، على إثر انتشار فيديوهات صادمة لإعدام مربين ملايين “الكتاكيت” (صغار الدواجن)، بسبب عدم وجود أعلاف لها.

وأظهرت مقاطع الفيديو مجموعة من الأشخاص يقومون بوضع “الكتاكيت” بشكل جماعي داخل أجولة ثم يغلقونها عليهم، ويعلق أحد القائمين على هذا الأمر خلال تصوير الفيديو “بأنه يجب إحكام غلق الأجولة لتموت الكتاكيت بسرعة”.

وتسببت تلك الفيديوهات في حالة كبيرة من الغضب بين المغردين الذين اعتبروا هذا الأمر جريمة تستوجب العقاب، بينما طالب البعض الآخر بضرورة تدخل الحكومة لإنقاذ صناعة الدواجن التي تتعرض لأزمة كبيرة حاليا، نتيجة عدم وجود الأعلاف وإذا وجدت فإنها تكون بأسعار مرتفعة جدا مما يجعل أصحاب مزارع الدواجن يتعرضون لخسائر بالغة.

وعقد مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعا لمناقشة هذا الأمر وأحوال صناعة الدواجن بشكل عام.

وكان وزير الزراعة المصري، السيد القصير، قال في تصريحات تليفزيونية إن مقاطع الفيديو التي ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي لإعدام كتاكيت هي حالات فردية، ولكنه في الوقت نفسه أقر بوجود أزمة في صناعة الدواجن.

وشدد على أن تلك الأزمة ناتجة عن الأحوال العالمية التي عرقلت عمليات الاستيراد والشحن ومصر جزء من العالم وتتأثر بتلك الأزمة كبقية الدول، ولكن يجب عدم المبالغة في تصوير الأمر على أن هناك عمليات إعدام جماعي من مربي الدواجن للكتاكيت، فهي مجرد حالة فردية.

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