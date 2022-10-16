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دراسة تكشف ارتباطا وثيقا بين طريقة النوم ووقت الوفاة

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دراسة تكشف ارتباطا وثيقا بين طريقة النوم ووقت الوفاة

دراسة تكشف ارتباطا وثيقا بين طريقة النوم ووقت الوفاة

دراسة تكشف ارتباطا وثيقا بين طريقة النوم ووقت الوفاة
٠٨:٥١:٥٩ م، الأحد، ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

عمل العديد من الباحثين حول العام، على دراسة مظاهر النوم، وفي دراسات سابقة وجد أن النوم هو أحد الأشياء الأولى التي تشهد كثيرا من الاضطرابات، والتي قد تكون مؤشرا على حالات مرضية.

ما علاقة النوم المتقطع؟

وأظهرت دراسة أجريت حديثا في جامعة ستانفورد الأمريكية، أن “النوم المتقطع” قد سكون أحد أبرز الدلالات على مؤشرات الوفاة القريبة.

فيما اعتمد البحث على 12000 دراسة تبحث في خصائص الأفراد أثناء نومهم، بما في ذلك حركة الذقن والساق والتنفس وضربات القلب، حسبما نشرت مجلة الطب الرقمي.

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نتائج الدراسة

حدد العلماء شكل متوسط النوم في عمر معين، ثم استخدموا نظام التعلم الآلي لتقييم الأنماط في بيانات الأفراد في 12000 دراسة واستخدموه للتنبؤ بعمر نومهم، حسب “سكاي نيوز عربية”.

وتوقع الباحثون، باستخدام الاختلاف بين العمر الزمني للأشخاص وعمر نومهم، معدل الوفيات لديهم بناء على افتراض أن تقدم سن النوم يعد مؤشرًا على وجود مشكلة صحية.

وخلصت الدراسة إلى أن ارتفاع سن النوم ينعكس في الغالب في زيادة تجزئة النوم، مما يشير إلى أنه مؤشر على الصحة في المستقبل.

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