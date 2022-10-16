«سجن إيفين» سيئ السمعة في إيران.. فظائع مروعة تحدث في الداخل (صور )

تواصل – فريق التحرير:

انتهاكات حقوقية وجرائم غير إنسانية يرتكبها النظام الإيراني، بحق السجناء في سجن إيفين شديد الحراسة وسيئ السمعة، الذي يقع في منطقة إيفين شمال غرب طهران.

ويشتهر باحتجازه للسجناء السياسيين، حيث يتواجد فيه مجموعة من سجناء الرأي العام قبل وبعد تولي حكومة الملالي عام 1979م، وقد بني على مساحة 43 هكتارا، في ستينيات القرن الماضي، وافتتح عام 1971.

15 ألف سجين

أول الانتهاكات هو مخالفة الطاقة الاستيعابية للسجن، مما يفرض أوضاعا غير إنسانية سيئة للغاية على السجناء، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية للسجن حوالي 3 آلاف سجين، إلا أنه الآن يضم أكثر من 15 ألف سجين.

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تعذيب وبتر أطراف

كشفت منظمة “إن بويا ترابي” غير الحكومية، في لندن، قيام السلطات في سجن إيفين ببتر أصابع متهم بالسرقة، باستخدام “مقصلة”، حسبما أوردت “العربية”.

وكان الرجل في الثلاثينات من عمره، وتم نقله إلى المستشفى فور قطع أصابعه بحضور عدد من المسؤولين وطبيب من سجن إيفين في طهران، وفقا لـ”فرانس برس”.

الحرمان من الرعاية.. وإخفاء الجرائم

وبحسب منظمة “العفو الدولية”، فقد بترت السلطات الإيرانية أصابع معتقل آخر هو سيد بارات حسيني، دون إعطائه مخدرا، وجرى حرمانه من الرعاية الصحية العقلية والجسدية اللازمة، ووضع في الحبس الانفرادي في إيفين، للحيلولة دون انكشاف عقوبته وحالته الصحية الحالية.

فيما اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، سلطات السجن باستخدام التهديد بالتعذيب والسجن إلى أجل غير مسمى لإخضاع النزلاء وكذلك إجراء استجوابات طويلة معهم وحرمانهم من الرعاية الطبية، وفقا لما أوردته وكالة “رويترز”.

4 قتلى و61 مصابا

يذكر أن وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أعلنت مقتل 4 أشخاص و إصابة 61 جريحًا في الأحداث التي شهدها سجن إيفين في ‎طهران ليلة أمس.

وحذرت وزارة الخارجية الأمريكية قبل ذلك من أن إيران تتحمل مسؤولية سلامة المواطنين الأمريكيين المحتجزين في سجن إيفين، بعد الإضطرابات والحرائق التي اندلعت داخل السجن.

اندلاع حريق في سجن إيفين

وكان حريق اندلع السبت في سجن إيفين بطهران حيث يحتجز العديد من المعتقلين السياسيين ومزدوجي الجنسية في إيران، وأفاد شهود بأنهم سمعوا إطلاق نار.

من جهتها، قالت وكالة أنباء (إرنا) الرسمية إن ثمانية أشخاص أصيبوا في الاضطرابات التي نشبت في السجن في أعقاب احتجاجات اندلعت في جميع أنحاء إيران على مدى الشهر الماضي بسبب وفاة مهسا أميني.