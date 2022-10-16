الأحد، ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى

عاجل

مواجهات بين الشرطة الفرنسية ومحتجين.. اعتقالات وكر وفر (فيديو)
بالأسماء.. وزراء الحكومة الكويتية الجديدة بمرسوم أميري
تسريبات بشأن مواصفات iPad أبل الجديد
وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان: نستغرب اتهام المملكة بالوقوف مع روسيا في حربها ضد أوكرانيا
اعتنق الإسلام وأسلم على يديه الآلاف.. الإندونيسيون يودعون الداعية «ستيفن كوه»
لحديثي التخرج.. وظائف في أرامكو توتال للتكرير عبر هذا الرابط

الرئيسية

 /

تقنية

 /

تسريبات بشأن مواصفات iPad أبل الجديد

تسريبات بشأن مواصفات iPad أبل الجديد

تسريبات بشأن مواصفات iPad أبل الجديد
٠٧:٤٤:٢٧ م، الأحد، ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

كشف الخبير التقني عبدالله السبيعي عن بعض مواصفات جهاز iPad الجديد من شركة أبل.

وقال السبيعي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “تسريبات Apple توضح أنها تعمل على iPad تم إعادة تصميمه بالكامل وتصميم مسطح جديد بفئة اقتصادية متوقع إطلاقه نهاية العام الحالي بسعر يبدأ من 329 دولارا”.

يذكر أن المحكمة المدنية الثامنة عشرة في ساو باولو البرازيلية، أصدرت في وقت سابق، حكمًا بتغريم شركة “أبل” الأمريكية العالمية، 20 مليون دولار بسبب بيع هواتفها من دون شاحن.

 اقرأ أيضا:

«أبل» تواجه أكبر أزمة في تاريخها بسبب «آيفون 14».. لماذا يُعدّ الأعلى سعرًا؟

 

وبناءً على شكوى قضائية تقدمت بها الجمعية البرازيلية للمستهلكين، حكم قاض المحكمة أمس، على “أبل” بدفع تعويضات قدرها 20 مليون دولار على خلفية بيع نماذج جديدة من هواتف “آي فون” من دون شواحن.

واتهمت المحمة شركة أبل، بـ”ممارسة تعسفية”، وأن الشركة “ترغم” المستهلكين الذين يشترون هواتف “آي فون 12″ و”آي فون 13” على شراء منتج لكي يعمل منتج آخر.

 اقرأ أيضا:

إلزام “أبل” بدفع 20 مليون دولار بسبب بيع هواتفها من دون شاحن

الكلمات الدلالية:
iPad iPad الجديد أبل شركة أبل

مواد ذات صلة

المزيد
ما سِرّ بُطء هواتف آيفون القديمة؟.. أبل ترد على المؤامرة

ما سِرّ بُطء هواتف آيفون القديمة؟.. أبل ترد على المؤامرة

١٢:٤٩ م، الأربعاء، ٢٠ ديسمبر ٢٠١٧
تحديث جديد لـ«واتس آب» على نظام أندرويد

تحديث جديد لـ«واتس آب» على نظام أندرويد

١٠:٢٩ م، الأربعاء، ٢٥ نوفمبر ٢٠١٥
«تويتر» تلغي رفع الخلفيات المخصصة لحسابات المستخدمين

«تويتر» تلغي رفع الخلفيات المخصصة لحسابات المستخدمين

١١:٣٨ ص، الثلاثاء، ٢١ يوليو ٢٠١٥
«كوالكوم» تقاضي «آبل» لعدم استخدام كامل مزايا شريحة الاتصالات في آيفون

«كوالكوم» تقاضي «آبل» لعدم استخدام كامل مزايا شريحة الاتصالات في آيفون

٠٤:٢٦ م، الثلاثاء، ١١ أبريل ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *