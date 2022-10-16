تسريبات بشأن مواصفات iPad أبل الجديد

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كشف الخبير التقني عبدالله السبيعي عن بعض مواصفات جهاز iPad الجديد من شركة أبل.

وقال السبيعي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “تسريبات Apple توضح أنها تعمل على iPad تم إعادة تصميمه بالكامل وتصميم مسطح جديد بفئة اقتصادية متوقع إطلاقه نهاية العام الحالي بسعر يبدأ من 329 دولارا”.

يذكر أن المحكمة المدنية الثامنة عشرة في ساو باولو البرازيلية، أصدرت في وقت سابق، حكمًا بتغريم شركة “أبل” الأمريكية العالمية، 20 مليون دولار بسبب بيع هواتفها من دون شاحن.

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وبناءً على شكوى قضائية تقدمت بها الجمعية البرازيلية للمستهلكين، حكم قاض المحكمة أمس، على “أبل” بدفع تعويضات قدرها 20 مليون دولار على خلفية بيع نماذج جديدة من هواتف “آي فون” من دون شواحن.

واتهمت المحمة شركة أبل، بـ”ممارسة تعسفية”، وأن الشركة “ترغم” المستهلكين الذين يشترون هواتف “آي فون 12″ و”آي فون 13” على شراء منتج لكي يعمل منتج آخر.

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