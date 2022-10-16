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هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن توفر وظائف إدارية
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هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن توفر وظائف إدارية

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن توفر وظائف إدارية

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن توفر وظائف إدارية
٠٨:٠٦:٤٨ م، الأحد، ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف)، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات،  وفقاً للشروط.

المسميات الوظيفية:

باحث أول في دراسات الزكاة
المؤهلات والخبرة
  • سنتين من الخبرة في البحوث ودراسات الزكاة
  • يجب أن يكون حاملًا لدرجة البكالوريوس في الشريعة الاسلامية أو ما يعادلها

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2.محاسب أول
المؤهلات والخبرة
  • سنتين واكثر من الخبرة في المحاسبة ويفضل أن يكون لديه خبرة في العمل في مؤسسات مالية إسلامية رائدة
  • يجب أن يكون حاملا للدرجة البكالوريوس في المحاسبة أو ما يعادلها.

طريقة ورابط التقديم

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: ( هنا ).

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