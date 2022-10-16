هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن توفر وظائف إدارية

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف)، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، وفقاً للشروط.

المسميات الوظيفية:

باحث أول في دراسات الزكاة المؤهلات والخبرة سنتين من الخبرة في البحوث ودراسات الزكاة

يجب أن يكون حاملًا لدرجة البكالوريوس في الشريعة الاسلامية أو ما يعادلها

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2.محاسب أول

المؤهلات والخبرة

سنتين واكثر من الخبرة في المحاسبة ويفضل أن يكون لديه خبرة في العمل في مؤسسات مالية إسلامية رائدة

يجب أن يكون حاملا للدرجة البكالوريوس في المحاسبة أو ما يعادلها.