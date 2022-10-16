هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن توفر وظائف إدارية
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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف)، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، وفقاً للشروط.
المسميات الوظيفية:
باحث أول في دراسات الزكاة
المؤهلات والخبرة
- سنتين من الخبرة في البحوث ودراسات الزكاة
- يجب أن يكون حاملًا لدرجة البكالوريوس في الشريعة الاسلامية أو ما يعادلها
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2.محاسب أول
المؤهلات والخبرة
- سنتين واكثر من الخبرة في المحاسبة ويفضل أن يكون لديه خبرة في العمل في مؤسسات مالية إسلامية رائدة
- يجب أن يكون حاملا للدرجة البكالوريوس في المحاسبة أو ما يعادلها.
طريقة ورابط التقديم
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: ( هنا ).