بالأسماء.. وزراء الحكومة الكويتية الجديدة بمرسوم أميري
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صدر اليوم مرسوم أميري كويتي بإعادة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.
ونشرت وسائل إعلام كويتية، نص المرسوم الأميري الذي يتضمن التشكيل الجديد للحكومة، والتي جاءت أسمائهم كالتالي:
1 – طلال خالد الأحمد الصباح نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية
2 – براك على براك الشيتان نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء
3 – الدكتور بدر حامد يوسف الملا نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للنفط
4 – عبدالرحمن بداح عبدالرحمن المطيري وزيرا للاعلام والثقافة ووزير دولة لشؤون الشباب
5 – عبدالوهاب محمد أحمد الرشيد وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار
6 – الدكتور أحمد عبدالوهاب أحمد العوضي وزيرا للصحة
7 – الدكتورة أماني سليمان عبدالوهاب بوقماز وزيرا للأشغال العامة ووزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة
8 – الدكتور حمد عبدالوهاب حمد العدواني وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي
9 – سالم عبدالله الجابر الصباح وزيرا للخارجية
10 – عبدالعزيز ماجد عبدالعزيز الماجد وزيرا للعدل ووزيرا للأوقاف والشؤون الاسلامية ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة
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11 – عبدالعزيز وليد عبدالله المعجل وزير دولة لشؤون البلدية
12 – عبدالله علي عبدالله السالم الصباح وزيرا للدفاع
13 – عمار محمد عمار العجمي وزير دولة لشؤون مجلس الأمة ووزير دولة لشؤون الاسكان والتطوير العمراني
14 – مازن سعد علي الناهض وزيرا للتجارة والصناعة ووزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
15 – مي جاسم محمد البغلي وزيرا للشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير دولة لشؤون المرأة والطفولة.
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