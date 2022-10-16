شرطة نجران تلقي القبض على مواطن وتحيله للنيابة لهذا السبب

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت شرطة منطقة نجران، اليوم، من القبض على مواطن، لاعتدائه بالصدم العمد على مقيم، وذلك في فناء إحدى الجهات، والهروب من الموقع.

اتخاذ الإجراءات بحق المتهم

ووفق ما جاء في حساب الأمن العام الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أصيب المقيم بإصابة خفيفة نتيجة الصدم، فيما ألقي القبض على الفاعل جرى توقيفه واتخذا الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة.

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جريمة أخرى

وفي وقت سابق، ألقى مركز الضبط الأمني بالجحر بمحافظة الأمواه في منطقة عسير، القبض على شخص لنقله 4 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الباكستانية.

ووفق المركز، فقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، ونقلهم إلى النيابة العامة.

عقوبة المخالفين لأمن الحدود

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة، أو نقلهم داخلها، أو يوفر لهم المأوى، أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات.