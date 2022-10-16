الأحد، ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى

عاجل

شرطة نجران تلقي القبض على مواطن وتحيله للنيابة لهذا السبب
مواجهات بين الشرطة الفرنسية ومحتجين.. اعتقالات وكر وفر (فيديو)
بالأسماء.. وزراء الحكومة الكويتية الجديدة بمرسوم أميري
تسريبات بشأن مواصفات iPad أبل الجديد
وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان: نستغرب اتهام المملكة بالوقوف مع روسيا في حربها ضد أوكرانيا
اعتنق الإسلام وأسلم على يديه الآلاف.. الإندونيسيون يودعون الداعية «ستيفن كوه»

الرئيسية

 /

محليات

 /

شرطة نجران تلقي القبض على مواطن وتحيله للنيابة لهذا السبب

شرطة نجران تلقي القبض على مواطن وتحيله للنيابة لهذا السبب

شرطة نجران تلقي القبض على مواطن وتحيله للنيابة لهذا السبب
٠٨:٠٤:٤٥ م، الأحد، ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت شرطة منطقة نجران، اليوم، من القبض على مواطن، لاعتدائه بالصدم العمد على مقيم، وذلك في فناء إحدى الجهات، والهروب من الموقع.

اتخاذ الإجراءات بحق المتهم

ووفق ما جاء في حساب الأمن العام الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أصيب المقيم بإصابة خفيفة نتيجة الصدم، فيما ألقي القبض على الفاعل جرى توقيفه واتخذا الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة.

اقرأ أيضا:

بعد ضبطهم من قبل شرطة جدة.. الكشف عن طريقة احتيال ماكرة لسرقة البطاقات البنكية

جريمة أخرى

وفي وقت سابق، ألقى مركز الضبط الأمني بالجحر بمحافظة الأمواه في منطقة عسير، القبض على شخص لنقله 4 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الباكستانية.

ووفق المركز، فقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، ونقلهم إلى النيابة العامة.

عقوبة المخالفين لأمن الحدود

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة، أو نقلهم داخلها، أو يوفر لهم المأوى، أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات.

الكلمات الدلالية:
إصابة مقيم الأمن العام القبض على مواطن النيابة العامة شرطة عسير شرطة نجران نقل المتسللين

مواد ذات صلة

المزيد
«الشورى» يطالب «الإفتاء» بفتح أقسام نسائية مستقلة وتعيين المؤهلات للفتيا

«الشورى» يطالب «الإفتاء» بفتح أقسام نسائية مستقلة وتعيين المؤهلات للفتيا

٠٥:٣٤ م، الأثنين، ١١ سبتمبر ٢٠١٧
خلال موجة الحر المتوقعة.. «مدني الرياض» يحذّر من الأحمال الزائدة للكهرباء

خلال موجة الحر المتوقعة.. «مدني الرياض» يحذّر من الأحمال الزائدة للكهرباء

٠٨:٣٢ م، الأربعاء، ٢٨ يونيو ٢٠١٧
إطلاق خدمات المتاجر المتنقلة بجازان لدعم قطاع الأعمال

إطلاق خدمات المتاجر المتنقلة بجازان لدعم قطاع الأعمال

٠٤:٣٩ م، الأربعاء، ٢٢ يونيو ٢٠٢٢
«الخدمة المدنية» توضح أهداف «إدارة الأداء» في الجهات الحكومية

«الخدمة المدنية» توضح أهداف «إدارة الأداء» في الجهات الحكومية

١١:٥٢ م، الثلاثاء، ٢٠ أغسطس ٢٠١٩

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *