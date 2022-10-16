اعتنق الإسلام وأسلم على يديه الآلاف.. الإندونيسيون يودعون الداعية «ستيفن كوه»

تواصل- فريق التحرير:

ودّع الإندونيسيون الداعية الشهير والناشط ستيفن كوه إندرا ويبوو، الذي اعتنق الإسلام في بداية شبابه، وتحوّل إلى داعية إسلامي وناشط بارز في الأعمال الخيرية حتى صُنف من قادة التغيير المجتمعي في بلاده.

وجاءت وفاة ستيفن كوه (41 عاما) قبيل صلاة العشاء مساء أول أمس الجمعة في مدينة سورابايا بجزيرة جاوا، حيث كان يتابع التجهيز لمهرجان اجتماعي وديني.

وشارك في جنازة الداعية الراحل، الآلاف وسط دموع البعض وحالة حزن كبيرة لفقدانه.

من هو ستيفن كوه؟

1- ينحدر ستيفن كوه من عائلة ذات أصول صينية في إقليم جوغجاكرتا وسط جزيرة جاوا الإندونيسية.

2- اعتنق الإسلام عام 2000 عندما كان عمره 19 عاما بعدما كان كاثوليكيا ويدعو المسلمين إلى المسيحية.

3- كان والده من أعضاء اتحاد كنائس إندونيسيا، وعندما علم بإسلام ابنه طرده من المنزل وأجبره على التنازل قانونيا عن حقه في الإرث.