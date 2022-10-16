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مواجهات بين الشرطة الفرنسية ومحتجين.. اعتقالات وكر وفر (فيديو)
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مواجهات بين الشرطة الفرنسية ومحتجين.. اعتقالات وكر وفر (فيديو)

مواجهات بين الشرطة الفرنسية ومحتجين.. اعتقالات وكر وفر (فيديو)

مواجهات بين الشرطة الفرنسية ومحتجين.. اعتقالات وكر وفر (فيديو)
٠٧:٥٢:٢٩ م، الأحد، ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

اندلعت مواجهات بين الشرطة الفرنسية ومحتجين خلال التظاهرات التي شهدتها باريس مساء اليوم الأحد، احتجاجا على موجة الغلاء وارتفاع الأسعار.

وأكدت مصادر، مطلعة أن الشرطة الفرنسية اعتقلت عددا من المحتجين في باريس، وسط حالة من الكر والفر بين الطرفين، وإطلاق هتافات منددة بارتفاع الأسعار في البلاد .

احتجاجات ضد الغلاء

وفي وقت سابق، أعلنت الأحزاب اليسارية والخضر وهيئات أخرى تنظيم مظهرات اليوم الأحد ضد انخفاض القدرة الشرائية وغلاء الأسعار وارتفاع أسعار المحروقات والطاقة.

وأكد المنظمون لهذه التظاهرات والاحتجاجات أنهم يتوقعون مشاركة أعداد كبيرة من الفرنسيين، لاسيما في ظل ارتفاع الأسعار المبالغ فيه.

وقال مصدر بـ وزارة الداخلية الفرنسية، بحسب موقع “فرانس انفو”، إنه من المتوقع أن يشارك 30 ألف متظاهر في الاحتجاجات “ضد غلاء المعيشة والتقاعس في اتخاذ إجراءات بشأن المناخ” ظهر الأحد في باريس.

الكلمات الدلالية:
احتجاجات الأسعار الغلاء فرنسا مظاهرات

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