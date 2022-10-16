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لحديثي التخرج.. وظائف في أرامكو توتال للتكرير عبر هذا الرابط

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لحديثي التخرج.. وظائف في أرامكو توتال للتكرير عبر هذا الرابط

لحديثي التخرج.. وظائف في أرامكو توتال للتكرير عبر هذا الرابط

لحديثي التخرج.. وظائف في أرامكو توتال للتكرير عبر هذا الرابط
٠٧:٣٥:٢٦ م، الأحد، ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات “ساتورب”، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات و المتطلبات الوظيفية:

– مهندس كهرباء – حديث التخرج

Fresh Graduate Electrical Engineer

درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية

مهارات قوية في حل المشكلات ، ومهارات فنية ورياضية وعلمية

اتصال كتابي وشفهي قوي

مهندس أجهزة – حديث التخرج

Fresh Graduate Instrument Engineer

درجة البكالوريوس في هندسة الأجهزة والتحكم

مهارات قوية في حل المشكلات ، ومهارات فنية ورياضية وعلمية

اتصال كتابي وشفهي قوي

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط:

رابط التقديم : (اضغط هنا).

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ارامكو السعودية فرص عمل وظائف

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