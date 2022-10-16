وزير النقل: تدشين 59 منطقة لوجستية لدعم سلاسل الإمداد

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صرح وزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس صالح الجاسر، أن المملكة تعمل على تدشين 59 منطقة لوجستية في المملكة، لدعم حركة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية.

تحقيق المستهدفات الوطنية وجذب الاستثمار

وأوضح الوزير أنه جرى اختيار 18 منطقة صناعية لتوسيع نطاق عملها لتصبح منطقة صناعية لوجستية تخدم وصول منتجات هذه المصانع لمناطق المملكة بشكل عام أو منافذ التصدير بكفاءة عالية.

وأكد الجاسر أهمية وجود خدمات لوجستية متكاملة لتحقيق المستهدفات الوطنية لقطاعي الصناعة والتعدين، إلى جانب تخفيض تكلفة نقل وتخزين البضائع سعودية المنشأ لتشجيع الصناعات المحلية ودعم مستهدفات الصناعة الوطنية.

وفي الوقت نفسه، أشار وزير النقل إلى أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية تعمل على تطوير منظومة التشريعات وتحسين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات والتقنيات الحديثة لتلبية احتياجات العديد من القطاعات.

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مؤتمر سلاسل الإمداد

وفي سياق متصل، قال الجاسر في كلمته خلال افتتاح مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، الذي يقام بنسخته الثالثة في الرياض خلال المدة من 16 إلى 17 أكتوبر، إن المؤتمر يأتي انطلاقا من دور المملكة المحوري بوصفها جزءا لا يتجزأ من منظومة الأعمال للقطاعات الصناعية والتجارية والاقتصادية.

من جانبه، أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية، المهندس أسامة الزامل، أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية الشريكة، والقطاع الخاص، على ضمان تنمية سلاسل الإمداد المحلية وتفعيل دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتكاملها مع الصناعات الإستراتيجية الكبيرة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030.