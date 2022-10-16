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«إحكام» تحدد مهلة انتهاء فترة تقديم طلبات تملك العقارات.. 5 شروط مهمة

«إحكام» تحدد مهلة انتهاء فترة تقديم طلبات تملك العقارات.. 5 شروط مهمة

«إحكام» تحدد مهلة انتهاء فترة تقديم طلبات تملك العقارات.. 5 شروط مهمة
٠٧:١٤:٤٩ م، الأحد، ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن الحساب الرسمي للأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة “إحكام”، أنه لم يتبقَ سوى 44 يوما على انتهاء فترة تقديم طلبات تملك العقارات.

وأوضحت منصة إحكام أن شروط ومتطلبات قبول تملك العقارات تشمل التالي:

شروط قبول الطلبات

1- أن يكون الطلب قبل تاريخ 5/5/1444هـ

2- ألا يكون العقار محل الطلب مضن المواقع التي لا يتجوز اكتساب الملكية فيها شرعا أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات.

3- أن يكون العقار محل طلب التملك قد أحيي قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي رقم (21679) في 19/11/1387هـ.

4- يشترط وجود صك تملك مكتسب للصفة النهائية، وذلك في حال كان الطلب قد استكمل إجراءات صك الاستحكام أو طلب التعديل الشكلي.

5- تعبئة النماذج المعتمدة اللازمة لاستكمال الطلب وفق الشروط المنصوص عليها بالقوقعد.

كما أوضح الحساب الرسمي للأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة “إحكام”، المناطق والمواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا أو بموجب الأوامر والتعليمات.

وبيّن منصة “إحكام” أن المواقع المحظور التملك بها هي:

1- المرافق والخدمات العامة

2- الأملاك العامة الصار بها صكوك

3- مناطق مصادر المياه والسدود وأحرامها

4- مسارات ومحطات الكهرباء

5- مواقع الخامات المعدنية

6- مناطق المحجوزات للمواد الهيدروكربونية والتعدين والطاقة

7- المواقع الأثرية

8- مجاري الأودية والسيول والشعاب والفياض

9- أراضي المراعي والغابات

10- قمم الجبال

11- محميات الحياة الفطرية

12- أراضي المتنزهات البرية

13- حرم البحر ومشاريع الاستزراع السمكي

14- الأراضي الساحلية

15- المشاعر المقدسة

16- حدود الحرمين الشريفين وحرم الحدود والمحميات الوطنية

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