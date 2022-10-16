بيان هام من السفارة للمواطنين المقيمين والزائرين لمصر

تواصل- فريق التحرير:

أصدرت سفارة المملكة في جمهورية مصر العربية، بيانًا موجهًا للمواطنين المقيمين والزائرين للقاهرة.

وفي بيان عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قالت السفارة إنها تحيط المواطنين المقيمين والزائرين لمصر، بأنه سوف يتم استقبال السفير للمواطنين يوم الثلاثاء من كل أسبوع عند الساعة الواحدة ظهرًا بمقر النادي الدبلوماسي السعودي الكائن في شارع النيل – أمام مبنى السفارة.

وأوضحت سفارة المملكة بالقاهرة، أن هذا العنوان الذي سيتم في لقاء السفير بالمواطنين، عوضًا عن المقر السابق في السفارة.

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