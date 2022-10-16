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«النيابة العامة»: السجن مدة 15 سنة وغرامة مليون ريال لهذه الجريمة

«النيابة العامة»: السجن مدة 15 سنة وغرامة مليون ريال لهذه الجريمة

«النيابة العامة»: السجن مدة 15 سنة وغرامة مليون ريال لهذه الجريمة
٠٦:٣٧:٣٦ م، الأحد، ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حذرت النيابة العامة، اليوم، من ارتكاب جريمة تسهيل دخول المتسلل للمملكة أو نقله داخلها، وقالت إنها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، كما أنها مخلة بالشرف والأمانة.

عقوبات رادعة

وأوضحت النيابة عبر حسابها الرسمي على “تويتر” أنه: “يعاقب كل من يسهل دخول المتسلل للمملكة أو نقله داخلها أو يوفر له المأوى أو يقدم له أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، بعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، والغرامة مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، والتشهير به”.

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مصادرة الوسيلة والمسكن

وأفادت النيابة أن العقوبة تكون بالغرامة، في حال كان الناقل أو المؤوي للمتسلل حسن النية وصاحب تصرفه إهمال أو تفريط جسيم، فيعاقب بغرامة تصل إلى 500 ألف ريال.

من ضمن العقوبات أيضا، مصادرة الوسيلة المستخدمة في النقل ومصادرة المسكن المعد للإيواء، بشكل خاص، أو استخدم لهذا الغرض فقط، وفي حال كانت الوسيلة أو المسكن ملك للغير، يعاقب المخالف بغرامة تصل إلى مليون ريال.

وتتضمن العقوبات أيضا، نشر ملخص الحكم المقضى به على نفقة المحكوم عليه بعد اكتسابه الصفة القطعية.

الكلمات الدلالية:
المعاقبة بالحبس النيابة العامة غرامة مليون ريال نقل المتسللين

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