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هل يشترط إضافة بريد إلكتروني للاستفادة من خدمات «المياه الوطنية»؟
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هل يشترط إضافة بريد إلكتروني للاستفادة من خدمات «المياه الوطنية»؟

هل يشترط إضافة بريد إلكتروني للاستفادة من خدمات «المياه الوطنية»؟

هل يشترط إضافة بريد إلكتروني للاستفادة من خدمات «المياه الوطنية»؟
٠٦:٢١:٢٥ م، الأحد، ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت شركة المياه الوطنية، أنه لا يشترط إضافة بريد إلكتروني للاستفادة من خدمات الشركة.

جاء ذلك في رد من الشركة، عبر حسابها الرسمي “العناية بالعملاء”، على سؤال مغرد استفسر بشأن مدى اشتراط إضافة البريد الإلكتروني للحساب الخاص بالعميل.

وأجابت الشركة بقولها “يمكنك الاستفادة من الخدمات دون البريد الإلكتروني.. طاب يومك “.

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وفي وقت سابق، حددت شركة المياه الوطنية خطوات رفع شكوى، للاعتراض على مخالفات تسجيل العداد من خلال التطبيق.

جاء ذلك في رد من الشركة، عبر حسابها الرسمي “العناية بالعملاء”، على شكوى مستفيد قال فيها : ” مساء الخير .. جاءتني شكوى تسرب مياه ليست لي ولكن للجيران.. ماذا أفعل؟”.

خطوات رفع الشكوى

وأوضحت الشركة، أنه يمكن رفع شكوى للاعتراض عن مخالفة من خلال التطبيق عبر الخطوات التالية::

1- الدخول للصفحة الرئيسية

2- الضغط على الشكاوى

3- ثم شكوى جديدة

4- الضغط على مخالفات

5- الدخول على الاعتراض على مخالفة

6- اختيار المخالفة

7- تحديد سبب المخالفة

8- الضغط على إرسال الطلب.

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