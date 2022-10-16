هندوس يقتحمون مسجدًا في الهند ويضعون صنمهم فيه بالقوة (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

يواصل الهندوس ممارساتهم المتطرفة والإرهابية ضد المسلمين تحت حماية الحكومة الهندية، فلا تتوانى تلك الجماعات من ممارسة الاضطهاد والاعتداء على المسلمين ومساجدهم.

وهذه المرة وثقت كاميرا مراقبة اقتحام عشرات الهندوس، في ولاية حيدر أباد جنوب الهند، مسجدا للمسلمين وقت الصلاة في منطقة قطب شاهي.

وأفاد ناشرو الفيديو أن الهندوس، نصبوا صنمهم بالمسجد بالقوة وسط اعتداء على المسلمين داخل المسجد، في واقعة ليست جديدة ولن تكون الأخيرة دون تحرك حكومي لحماية المسلمين.

اقتحام مسجد وتخريبه

وقبل أيام أقدم العشرات من الهندوس المتطرفين والتابعين لحركة الهندوتفا في الهند، بالهجوم على المصلين داخل المسجد أثناء صلاة العشاء، ما أدى إلى إصابة5 مصلين.

وحاصر الهندوس مسجدًا في قرية بهورا كالا في جورجاون، ثم قاموا باقتحام المسجد أثناء أداء المسلمين صلاة العشاء، وعاثور في المسجد فسادًا وكسروا محتوياته.

وحسب ما نقلت مواقع وصفحات تهتم بشؤون المسلمين في الهند، فقد قام الهندوس بعد ذلك بمهاجمة النساء خارج المسجد ما ادى إلى وقوع إصابات بجروح.

وحسب ما أظهر فيديو متداول عن الواقعة، فقد ظهرت محتويات المسجد مبعثرة على الأرض بينما يقوم رجال الشرطة بتوثيق الواقعة.

والشهر الماضي تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق إرهاب الهندوس في ممارسة العنصرية والتهديد بالدم للمسلمين داخل المساجد وخارجها.

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وفي إطار احتفالات يقومون بها باسم يوم “غانيش تشاتورثي”، قاموا بمحاصرة أحد مساجد المسلمين في مدينة غولبارغا بولاية كارناتاكا، وسط هتافات وموسيقى صاخبة وأغاني تهديد ووعيد للمسلمين.

وحسب مغردون فإن كلمات الأغاني تقول : “سنغسل الأرض بالدم ونريكم مكانتكم”.

ويتعرض المسلمون في الهند لاضطهاد عنصري وطائفي، يصل إلى حد القتل والتهجير برعاية الحكومة.

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