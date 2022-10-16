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الصحة تكشف عدد ملاعق السكر المسموح بتناولها يوميًا
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الصحة تكشف عدد ملاعق السكر المسموح بتناولها يوميًا

الصحة تكشف عدد ملاعق السكر المسموح بتناولها يوميًا

الصحة تكشف عدد ملاعق السكر المسموح بتناولها يوميًا
٠٦:١١:٠١ م، الأحد، ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن الحد اليومي الأقصى المسموح به من تناول السكر والموصى به عالميًا.

وأوضحت في إنفوجراف نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”،  بمناسبة اليوم العالمي للتغذية، أن  للسكر أسماء عديدة في المشروبات المحلاة والأغذية المصنعة.

وتحت عنوان “ما لا تعرفه عن المشروبات المحلاة”، أشارت أنها تعتبر مرتفعة السعرات ومنعدمة أو قليلة القيمة الغذائية.

وقالت “الصحة” إنه يتسبب بمخاطر صحية، مثل: السمنة، وتسوّس الأسنان، وأمراض القلب، والسكري من النوع الثاني.

ولفتت إلى ما أوصت به منظمة الصحة العالمية، بضرورة ألا يزيد تناول الفرد للسكر على 10 ملاعق صغيرة طوال اليوم.

كما نصحت بالحرص على البدائل الصحية، مثل تناول العصائر الطبيعية غير المحلاة.

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الكلمات الدلالية:
السكر المسموح به الصحة العالمية ملاعق السكر وزارة الصحة

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