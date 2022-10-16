وظائف لدى شركة إدارة خدمات البيئة العالمية بعدة تخصصات

أعلنت “شركة إدارة خدمات البيئة العالمية “GEMS” – مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة”، عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة، في عدد من التخصصات، للعمل في جدة.

واشترطت الشركة، أن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

أخصائي عمليات المبيعات:

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في التسويق أو سلسلة التوريد أو الهندسة أو ذات صلة.

خبرة 1 إلى 3 سنوات من الخبرة.

خبرة عمل مثبتة في عمليات المبيعات أو دور مشابه.

فهم قوي لعملية البيع لدعم فريق المبيعات.

مهارات تحليلية قوية فيما يتعلق ببيانات تفسير المبيعات.

خبرة في العمل مع فرق وإدارات مختلفة لتبسيط الإعداد وإعداد التقارير.

يفضل التدريب و / أو الشهادات ذات الصلة في عمليات المبيعات أو الخدمات اللوجستية أو سلسلة التوريد.

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قائد/ المخاطر:

المؤهلات والخبرات:

خبرة من 5 إلى 10 سنوات مطلوبة ، بحد أدنى سنتين في مجال الصحة والسلامة والأمن والبيئة / الجودة / التدقيق التشغيلي للمصانع / المصانع

مطلوب درجة البكالوريوس في الهندسة (أو ما شابه) ، أو مؤهل قانوني

يفضل خبرة سابقة في إدارة النفايات ، أو قطاع النفط / الغاز

المرونة في السفر

ضابط الامتثال:

المؤهلات والخبرات: