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وظائف لدى شركة إدارة خدمات البيئة العالمية بعدة تخصصات
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وظائف لدى شركة إدارة خدمات البيئة العالمية بعدة تخصصات

وظائف لدى شركة إدارة خدمات البيئة العالمية بعدة تخصصات

وظائف لدى شركة إدارة خدمات البيئة العالمية بعدة تخصصات
٠٦:٠٧:٣٨ م، الأحد، ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت “شركة إدارة خدمات البيئة العالمية “GEMS” – مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة”، عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة، في عدد من التخصصات، للعمل في جدة.

واشترطت الشركة، أن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

أخصائي عمليات المبيعات:

المؤهلات والخبرات:

  • درجة البكالوريوس في التسويق أو سلسلة التوريد أو الهندسة أو ذات صلة.
  • خبرة 1 إلى 3 سنوات من الخبرة.
  • خبرة عمل مثبتة في عمليات المبيعات أو دور مشابه.
  • فهم قوي لعملية البيع لدعم فريق المبيعات.
  • مهارات تحليلية قوية فيما يتعلق ببيانات تفسير المبيعات.
  • خبرة في العمل مع فرق وإدارات مختلفة لتبسيط الإعداد وإعداد التقارير.
  • يفضل التدريب و / أو الشهادات ذات الصلة في عمليات المبيعات أو الخدمات اللوجستية أو سلسلة التوريد.

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قائد/ المخاطر:

المؤهلات والخبرات:

  • خبرة من 5 إلى 10 سنوات مطلوبة ، بحد أدنى سنتين في مجال الصحة والسلامة والأمن والبيئة / الجودة / التدقيق التشغيلي للمصانع / المصانع
  • مطلوب درجة البكالوريوس في الهندسة (أو ما شابه) ، أو مؤهل قانوني
  • يفضل خبرة سابقة في إدارة النفايات ، أو قطاع النفط / الغاز
  • المرونة في السفر

ضابط الامتثال:

المؤهلات والخبرات:

  • درجة البكالوريوس أو الماجستير في العلوم البيئية أو إدارة الأعمال.
  • خبرة 1-2 سنوات خبرة في مجال ذي صلة.
  • خبرة في تقييمات الأثر البيئي.
  • إعداد ومراجعة ومراجعة تقارير التوصيات البيئية.
  • المرونة في التنقل للمواقع ومراقبة التقدم.
  • معرفة البرامج التحليلية وبرامج الامتثال.
  • القدرة على التحدث وكتابة التقارير باللغتين الإنجليزية والعربية حسب نموذج GEMS.

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة ان التقديم متاح عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 16 أكتوبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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