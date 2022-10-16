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فتح التسجيل في المسابقة الدولية للفكر المعلوماتي بجازان

فتح التسجيل في المسابقة الدولية للفكر المعلوماتي بجازان

فتح التسجيل في المسابقة الدولية للفكر المعلوماتي بجازان
٠٥:٥٣:٠٩ م، الأحد، ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان بالتعاون مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع اليوم فتح باب التسجيل في المسابقة الدولية للفكر المعلوماتي والمنطق والتفكير الحسابي بين طلاب المدارس، التي تعد المدخل الرئيس لبرنامج الموهبة للأولمبيادات الدولية ضمن المنتخب السعودي للمعلوماتية.

وتهدف المسابقة -الموجهة لطلبة التعليم العام داخل المملكة من الصف الثالث الابتدائي وحتى الثالث ثانوي- إلى حل أكبر عدد من المسائل في الوقت المخصص، واختبار قدرة الطالب على التفكير في حل المشكلات.

كما تهدف إلى تعلم طرق الحل المنهجي بطريقة غير مباشرة، والتشجيع على المهارات والمفاهيم المعلوماتية التي تشمل المقدرة على تحويل المسائل الصعبة إلى عناصر سهلة والتعرف على مبادئ الخوارزميات والأنماط والتجريد .

الكلمات الدلالية:
السعودية المسابقة الدولية للفكر المعلوماتي تعليم جازان وزارة التعليم

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